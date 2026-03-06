Consiliul Local Slatina a decis vineri, într-o ședință specială, să elimine taxele suplimentare la impozitele pentru mașini. Această măsură va reduce veniturile orașului cu aproximativ trei milioane de lei. Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a explicat că decizia a fost posibilă după ce Guvernul a adoptat o lege la sfârșitul lunii februarie care permitea reducerea unor taxe.

El a spus că, așa cum au anunțat când Executivul a mărit taxele, era corect să informeze și despre reducerea lor acum, odată cu legea dată de prim-ministrul României, Ilie Bolojan.

Primarul a menționat că unele scăderi de taxe anunțate de alte primării sunt de fapt stabilite direct prin lege și nu depind de decizia primarilor. El a dat exemplul reducerilor pentru persoane cu dizabilități sau pentru clădiri mai vechi de 50 sau 100 de ani, explicând că acestea nu pot fi modificate de primari.

Totuși, Guvernul Bolojan a lăsat autorităților locale libertatea de a decide asupra cotelor adiționale la impozitele pe mașini, iar municipalitatea din Slatina a ales să le elimine complet.

„Așa cum atunci când Guvernul a majorat taxele am ieșit public și am spus acest lucru, este corect ca acum, când prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a dat posibilitatea să micșorăm taxele și a redus anumite taxe prin lege, să spunem lucrurilor pe nume. Am văzut tot felul de primari care își asumă meritul pentru faptul că au redus anumite taxe pentru persoane cu dizabilități sau pentru clădiri mai vechi de 50 sau 100 de ani. Aceste reduceri sunt stabilite prin lege și nu ne lasă nouă, primarilor, nicio posibilitate de interpretare”, a afirmat edilul.

Primarul a estimat că eliminarea cotelor adiționale la impozitele pentru mașini va reduce veniturile orașului cu aproximativ trei milioane de lei. El a explicat că, deși va fi o pierdere pentru municipiul Slatina, autoritățile locale vor încerca să o compenseze prin fonduri guvernamentale sau europene.

Edilul a adăugat că reducerea taxelor este necesară pentru comunitate, considerând că liniștea oamenilor și faptul că mașinile nu mai au cote suplimentare sunt mai importante pentru sănătatea comunității decât cei aproximativ 600.000 de euro care ar fi ajuns la bugetul local.

„Va fi o pierdere pentru municipiul Slatina de aproximativ 3 milioane de lei, însă vom încerca să vedem dacă putem compensa această pierdere prin atragerea de fonduri guvernamentale sau fonduri europene. Cred că liniștea oamenilor, faptul că pe autoturisme au zero cote adiționale, este mai importantă pentru sănătatea comunității pe care o gestionez ca primar decât acești aproximativ 600.000 de euro care ar fi ajuns la bugetul local”, a precizat edilul.

Potrivit hotărârii adoptate de Consiliul Local Slatina, pentru cei care au plătit deja impozitul pe mașini la nivelul stabilit de la 1 ianuarie, orice sumă plătită în plus va fi regularizată. Aceasta înseamnă că banii plătiți peste noul nivel al impozitului vor fi fie folosiți pentru a acoperi taxe viitoare sau restante, fie returnați contribuabililor, conform legii. Documentul precizează că sumele plătite în plus de cei vizați de hotărâre vor fi considerate în contul obligațiilor fiscale sau vor fi restituite celor care au dreptul la ele.

Grupul PSD din Consiliul Local a propus eliminarea cotelor adiționale la impozitul pentru mașini, însă propunerea nu a putut fi votată din motive tehnice și juridice. Aceasta urmează să fie discutată într-o ședință viitoare a Consiliului Local Slatina, programată pentru săptămâna viitoare.