Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire telefonică cu Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Președintele Emiratelor Arabe Unite, pentru a coordona măsuri de protecție a cetățenilor români aflați în regiune. Discuția a avut loc în contextul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu, care au afectat și Emiratele Arabe Unite.

În cadrul convorbirii, Ilie Bolojan a transmis un mesaj de solidaritate și susținere poporului emirian, subliniind importanța cooperării internaționale în situații de criză. Premierul român a mulțumit autorităților emiriene pentru sprijinul acordat cetățenilor români care locuiesc, muncesc sau vizitează Emiratele Arabe Unite.

”Prim-ministrul şi-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluţii de securitate din Orientul Mijlociu care au afectat şi Emiratele Arabe Unite. Acesta a transmis un mesaj de susţinere şi a urat putere şi rezilienţă pentru depăşirea acestor momente dificile. Totodată, prim-ministrul a mulţumit personal AS Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan şi autorităţilor pentru sprijinul acordat cetăţenilor români care locuiesc, muncesc sau se află ca turişti în Emiratele Arabe Unite”, arată Executivul.

Un punct central al discuției a fost asigurarea culoarelor de zbor necesare companiilor aeriene românești, astfel încât cetățenii români să poată reveni în siguranță acasă. Cei doi lideri au convenit să continue cooperarea și coordonarea pentru identificarea celor mai bune soluții în sprijinul românilor aflați în regiune.

Convorbirea reflectă angajamentul ambelor state pentru consolidarea relațiilor bilaterale, protecția cetățenilor și cooperarea în contexte internaționale sensibile. România și Emiratele Arabe Unite își întăresc astfel parteneriatul strategic, bazat pe dialog și sprijin reciproc în momente critice.