Plata concediului medical se face astfel: pentru zilele a doua până la șase inclusiv, indemnizația este suportată de angajator, iar de la ziua a șaptea până la vindecare plata se asigură din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Indemnizația se calculează pe baza veniturilor brute din ultimele șase luni, împărțite la numărul de zile lucrătoare, iar procentul plătit depinde de durata concediului: 55% pentru concedii de până la șapte zile, 65% pentru cele de 8-14 zile și 75% pentru perioade de peste 15 zile.

Cei mai afectați sunt pacienții cu boli obișnuite, care pierd între 100 și 400 de lei pentru prima zi de concediu. Autoritățile vor analiza mai atent documentele medicale și durata concediului, iar în caz de nereguli pacienții nu vor mai primi indemnizația, iar medicii pot primi sancțiuni disciplinare.

„Înseamnă pâinea pentru o săptămână, înseamnă un medicament necumpărat, înseamnă o factură neachitată. Noi suntem cei vinovați de problemele cu care se confruntă sistemul, de acele certificate fictive”, a declarat Cezar Irimia de la Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).

Măsura a intrat în vigoare în ciuda asigurărilor date de ministrul Alexandru Rogobete că Ministerul Sănătății va ține cont în normele de aplicare de particularitățile anumitor categorii de bolnavi, precum „bolnavii oncologici, bolnavii cu talasemie”.

„Există particularități de care sigur că din punct de vedere medical vom ține cont”, a susținut ministrul Alexandru Rogobete.

Guvernul estimează economii de până la 1,5 miliarde de lei, bani care vor fi folosiți pentru introducerea de noi medicamente compensate. Măsura a fost adoptată pentru a combate concediile medicale fictive, care au scăpat de sub control.

În Europa, situația este similară: în Spania primele trei zile de concediu medical nu se plătesc, iar în Belgia sau Portugalia prima sau primele două zile nu sunt plătite, în funcție de sistemul de asigurări.