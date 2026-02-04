Proiectul Neptun Deep continuă să se dezvolte conform planului, cu prima extracție de gaze programată pentru 2027, a anunțat miercuri directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere. Ea a precizat că, până în prezent, au fost forate patru sonde pe zăcământul Pelican Sud și că microtunelul de la Tuzla a fost finalizat, iar construcția stației de măsurare a gazelor este în desfășurare.

„Proiectul Neptun Deep avansează, cu prima producţie de gaze aşteptată în 2027. Am forat patru sonde pe zăcământul Pelican Sud şi am finalizat microtunelul din Tuzla. Construcţia staţiei de măsurare a gazului este în plină desfăşurare. În paralel, fabricarea platformei de producţie avansează, cu jacketul în Italia şi partea superioară în Indonezia”, a declarat Christina Verchere, în cadrul unei conferinţe de presă.

Cristian Hubati, membru al Directoratului responsabil pentru Explorare și Producție, a subliniat că proiectul se desfășoară atât conform graficului, cât și în limitele bugetului. Lucrările la stația de tratare a gazelor de la Tuzla sunt aproape finalizate, iar microtunelul de sub plaja Tuzla este pregătit pentru instalarea conductelor submarine. Forajul în zona Pelican s-a încheiat, iar activitățile se mută acum în zona Domino.

În ceea ce privește infrastructura de comunicații, cablurile ombilicale, esențiale pentru transmiterea semnalelor către sonde, au fost realizate în Scoția și urmează să fie preluate de contractorul Saipem. Conductele submarine sunt aproape integral fabricate, majoritatea fiind deja în Constanța. Pentru acest an, planul prevede instalarea conductelor, finalizarea stației de măsurare și transportul și montarea platformei de producție.

„Proiectul avansează conform graficului şi de asemenea este în buget. Suntem avansaţi cu lucrările la staţia de tratare a gazelor de la Tuzla. Subtraversarea de la plaja din Tuzla este realizată – microtunelul e practic în poziţie ca să putem trage conductele submarine prin el. Un lucru foarte important: am finalizat forajul în zona Pelican, suntem acum în zona Domino. De asemenea, cablurile ombilicale – cele care transmit semnalele către sonde sunt executate în Scoţia şi aşteaptă să fie ridicate de către contractorul Saipem. Tot ce înseamnă partea de tubulatură pentru conductele submarine este executată. Mare parte din ele se află deja în Constanţa. Pentru anul acesta, începem instalarea conductelor, finalizarea staţiei de măsurare şi transportul şi instalarea platformei de producţie”, a explicat Cristian Hubati.

Pe plan financiar, OMV Petrom a raportat pentru anul 2025 un profit net de aproximativ 3,1 miliarde de lei, în scădere cu 27% față de 2024. Reducerea profitului a fost determinată în principal de ajustări de depreciere de 2,2 miliarde lei, legate de obligațiile de abandonare conform acordurilor cu statul român și de deprecierea activelor din sectorul de explorare și producție.