Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a dus la oprirea producției în mai multe instalații petroliere și de gaze din regiune. În același timp, navigația în Strâmtoarea Ormuz a fost grav perturbată.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic pentru comerțul global. Aproximativ o cincime din cererea mondială de petrol și aproape 20% din gazele naturale lichefiate tranzitează această rută.

Conflictul a determinat închiderea celei mai mari rafinării saudite, după un atac cu drone. Qatarul a oprit producția de GNL, iar compania QatarEnergy analizează declararea forței majore pentru transporturile de gaze lichefiate.

Aproximativ 150 de nave au rămas blocate în largul Strâmtorii Ormuz, după moartea unui marinar și avarierea a cel puțin trei petroliere.

La hub-ul TTF din Olanda, prețul gazelor naturale a crescut cu peste 40%, ajungând la 45,38 euro/MWh. Pe piața asiatică, markerul JKM pentru GNL a urcat cu 39%, la 15,068 dolari per mmBtu.

Agenția Internațională pentru Energie și alți analiști consideră că piața este încă bine aprovizionată. Producția suplimentară din SUA, Guyana și OPEC+ ar putea depăși cererea globală în 2026.

Totuși, petrolul Brent este deja cu peste 19% mai scump de la începutul anului, iar WTI cu aproximativ 17%.

Estimările diferă. Citi anticipează un interval de 80–90 dolari pe baril în această săptămână. JPMorgan estimează că o blocare de trei până la patru săptămâni a traficului prin Ormuz ar putea împinge cotațiile peste 100 de dolari pe baril.

Analiștii susțin că fiecare creștere de 10 dolari pe baril ar putea duce la o majorare de aproximativ 25 de cenți pe galon la pompă.

În Statele Unite, prețul mediu al benzinei a depășit luni 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, potrivit unei baze de date OPIS. Analiștii estimează că prețul ar putea ajunge la 3,25 dolari pe galon în această săptămână.

Potrivit Reuters, aproape jumătate dintre respondenții unui sondaj Reuters/Ipsos au declarat că ar fi mai puțin dispuși să susțină campania împotriva Iranului dacă prețurile petrolului și gazelor ar crește în SUA.

Mark Malek, director de investiții la Siebert Financial, a afirmat că prețurile benzinei au un impact psihologic puternic, deoarece reprezintă cifra inflației pe care consumatorii o văd zilnic.

Tom Kloza, consilier al Gulf Oil, a declarat că prețurile ar trebui să crească în continuare din cauza crizei actuale.

Prețurile benzinei din SUA erau deja în creștere de patru săptămâni consecutive înainte de atacurile asupra Iranului, pe fondul tranziției către combustibilul de vară, mai costisitor de produs.

Analistul GasBuddy, Patrick De Haan, a arătat că prețurile vor fi supuse unei presiuni ascendente suplimentare în perioada următoare, pe măsură ce piețele reacționează la evoluțiile geopolitice.