Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,38 dolari, respectiv cu 2,3%, ajungând la 61,85 dolari pe baril. În același timp, cotația petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 1,29 dolari, tot 2,3%, până la nivelul de 57,81 dolari pe baril.

Creșterea cotațiilor a fost impulsionată de o operațiune a Gărzii de Coastă a Statelor Unite, care a urmărit duminică un petrolier aflat în ape internaționale, despre care oficialii americani susțin că ar face parte dintr-o rețea utilizată pentru evitarea sancțiunilor impuse Venezuela. Este a treia intervenție de acest tip realizată în cursul acestei luni, ceea ce indică o intensificare a controalelor.

Acțiunea vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat, săptămâna trecută, instituirea unei ”blocade” pentru toate petrolierele sancționate care intră sau ies din Venezuela. Măsura a amplificat temerile pieței privind o reducere a exporturilor de țiței ale statului sud-american.

Analiștii avertizează că riscul de întrerupere a livrărilor venezuelene este mai mare decât se anticipa anterior.

”Participanţii la piaţă văd acum un risc real de întrerupere a livrărilor venezuelene din cauza embargoului impus de SUA”, a declarat Giovanni Staunovo, analist la UBS. Deși petrolul venezuelean reprezintă aproximativ 1% din oferta globală, orice diminuare a fluxurilor este atent monitorizată de piețe într-un context deja tensionat.

Pe lângă evoluțiile din America Latină, prețurile au fost susținute și de informațiile privind atacuri cu drone ale Ucraina asupra unor nave rusești și asupra unor chei portuare din Rusia, într-un port situat la Marea Neagră. Aceste atacuri ridică semne de întrebare privind siguranța rutelor maritime și continuitatea exporturilor de petrol și produse energetice din regiune.

Potrivit firmei de consultanță Ritterbusch and Associates, astfel de incidente sporesc riscul apariției unor întreruperi suplimentare ale fluxurilor de petrol, într-o zonă deja afectată de conflictul prelungit.

Combinarea tensiunilor geopolitice din America Latină și din estul Europei a determinat investitorii să reevalueze rapid riscurile de aprovizionare, orientându-se către poziții de protecție pe piața petrolului. În acest context, volatilitatea rămâne ridicată, iar evoluția cotațiilor va depinde în mare măsură de deciziile politice și de situația de securitate din regiunile-cheie pentru producția și transportul de țiței.

Analiștii avertizează că, în lipsa unor semnale clare de detensionare, piața petrolului ar putea rămâne sensibilă la orice nou eveniment cu potențial de impact asupra ofertei globale.