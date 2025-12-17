La Strasbourg, în Parlamentul European, europarlamentarul Virgil Popescu a susținut și a votat una dintre cele mai importante decizii legislative din ultimii ani în domeniul energiei: reducerea până la eliminare a dependenței Uniunii Europene de resursele energetice provenite din Federația Rusă. Este un pas major care întărește suveranitatea decizională a Europei și pune capăt folosirii energiei ca instrument de presiune politică.

Decizia adoptată prevede măsuri clare și termene ferme. Importurile de gaz natural lichefiat rusesc de pe piața spot vor fi interzise începând cu anul 2026, iar livrările de gaze prin conducte vor fi eliminate gradual, cu termen final în toamna anului 2027. În paralel, Comisia Europeană și-a asumat ca, la începutul lui 2026, să vină cu o propunere legislativă pentru interzicerea completă a importurilor de petrol rusesc, astfel încât acest obiectiv să fie atins cel târziu în 2027.

”Am votat astăzi pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia și îmbunătățirea monitorizării potențialelor dependențe energetice. O decizie legislativă esențială care pune capăt utilizării energiei ca armă politică de către Federația Rusă. Și ca ministru al Energiei am spus că energia a fost folosită ca armă de șantaj, de aceea trebuie să scăpăm de orice fel de dependențe care pot slăbi puterea de decizie a Uniunii Europene, precum și a țării noastre. În calitate de europarlamentar am votat pentru consolidarea securității energetice a Uniunii Europene, pentru a proteja cetățenii, industria și economia noastră. Noua lege prevede interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat rusesc de pe piața spot începând cu 2026, iar importurile de gaz rusesc prin conducte vor fi eliminate treptat până la 30 septembrie 2027. De asemenea, am obținut un angajament clar din partea Comisiei Europene de a pregăti, la începutul lui 2026, o propunere legislativă pentru interzicerea completă a importurilor de petrol rusesc, astfel încât acest obiectiv să devină realitate cel târziu în 2027. Am susținut accelerarea acestor termene, închiderea portițelor care ar permite ocolirea regulilor și introducerea unor sancțiuni armonizate, aplicabile în toate statele membre, pentru operatorii care nu respectă noile obligații. Este esențial ca această decizie să fie aplicată unitar și fără excepții nejustificate”, spune Virgil Popescu pe Facebook.

Virgil Popescu a subliniat că această direcție nu este una nouă pentru România. Încă din perioada în care a condus Ministerul Energiei, a avertizat asupra riscurilor dependențelor strategice și a insistat că energia nu trebuie să fie un mijloc de șantaj. În actuala calitate de europarlamentar, el a susținut nu doar respectarea termenelor stabilite, ci și accelerarea lor, închiderea oricăror portițe legislative și introducerea unor sancțiuni unitare la nivelul tuturor statelor membre pentru operatorii care nu respectă regulile.

Pentru România, votul are o semnificație aparte. Țara noastră dispune de resurse proprii importante și de perspective solide, inclusiv exploatarea gazelor din Marea Neagră, care pot transforma România într-un furnizor de stabilitate energetică la nivel regional. Această poziție oferă șansa de a contribui activ la securitatea energetică europeană, nu doar de a beneficia de ea.

Independența energetică înseamnă, în viziunea susținută la Strasbourg, mai mult decât o decizie tehnică: înseamnă stabilitate economică, protejarea industriei, prețuri mai echilibrate pentru cetățeni și o Uniune Europeană mai puternică din punct de vedere strategic.

”Pentru România, acest vot este cu atât mai important cu cât avem resurse proprii, inclusiv cu gazul pe care îl vom extrage în curând din Marea Neagră, și potențial regional care ne permit să fim parte a soluției, nu a problemei. Independența energetică a Europei înseamnă stabilitate economică, prețuri mai corecte pentru cetățeni și o Uniune mai puternică din punct de vedere strategic. Europa transmite astăzi un mesaj clar: nu vom mai accepta șantajul energetic. Este un moment de cotitură în politica energetică europeană și o dovadă că solidaritatea, determinarea și viziunea pe termen lung pot construi o Europă liberă, sigură și independentă”, a mai notat acesta pe pagina de socializare.

Parlamentul European a făcut miercuri un pas decisiv în direcția consolidării securității energetice a Uniunii Europene, aprobând un regulament care stabilește eliminarea graduală a importurilor de gaze din Federația Rusă. Votul din plen arată o majoritate clară în favoarea acestei direcții strategice, cu 500 de eurodeputați care au susținut actul normativ, 120 care s-au opus și 32 de abțineri.

Textul legislativ a fost elaborat sub coordonarea a doi raportori: Ville Niinistö, din partea grupului Verzilor, în calitate de reprezentant al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), și Inese Vaidere, din grupul PPE, raportoare a Comisiei pentru comerț internațional (INTA). Regulamentul prevede măsuri concrete și termene ferme pentru reducerea dependenței energetice față de Rusia.

Conform noilor reguli, importurile de gaz natural lichefiat rusesc de pe piața spot vor fi interzise la nivelul Uniunii imediat după intrarea în vigoare a regulamentului, programată pentru începutul anului viitor. În ceea ce privește gazele livrate prin conducte, acestea vor fi eliminate progresiv, cu termen limită stabilit pentru 30 septembrie 2027. Actul normativ introduce, totodată, un regim de sancțiuni pe care statele membre vor trebui să îl aplice operatorilor economici care nu respectă noile obligații.

În cadrul negocierilor purtate cu președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene, eurodeputații au insistat asupra extinderii măsurilor și asupra sectorului petrolier. În urma acestor demersuri, Comisia Europeană s-a angajat să prezinte, la începutul anului viitor, o propunere legislativă pentru interzicerea importurilor de petrol din Rusia, astfel încât această măsură să devină efectivă cel târziu până la finalul anului 2027.

De asemenea, Parlamentul European a cerut reguli mai stricte privind eventualele suspendări temporare ale interdicțiilor, acestea urmând să fie permise doar în situații excepționale, legate strict de securitatea energetică a Uniunii. Pentru a preveni ocolirea legislației, operatorii vor avea obligația de a furniza autorităților vamale documentații mult mai detaliate privind originea gazelor înainte de import sau depozitare.

Raportorul ITRE, Ville Niinistö, a caracterizat votul drept un moment istoric, subliniind că Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă, în care gazele și petrolul rusesc nu mai pot fi folosite ca instrument de presiune politică. La rândul său, Inese Vaidere a arătat că decizia transmite un semnal ferm privind determinarea Europei de a-și proteja independența energetică, prin accelerarea calendarului de eliminare a gazelor, reducerea contractelor pe termen lung și introducerea unor sancțiuni clare.

Inițiativa legislativă vine pe fondul unui comportament constant al Rusiei, care, timp de aproape două decenii, a utilizat livrările de energie ca pârghie politică. Această practică s-a intensificat după invazia Ucrainei din 2022, când piața energetică europeană a fost destabilizată prin manipulări deliberate, inclusiv limitarea capacităților de stocare și întreruperi bruște ale livrărilor, cu efecte directe asupra prețurilor, care au crescut de mai multe ori față de nivelurile anterioare crizei.