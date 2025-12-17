Primul lucru la care merită să te uiți este sistemul de încălzire. Indiferent dacă ai centrală proprie, încălzire prin calorifere sau sobe, o verificare tehnică înainte de sezon este esențială. O centrală care funcționează prost poate consuma mai mult gaz sau se poate opri exact când ai mai mare nevoie. Tot aici intră aerisirea caloriferelor și verificarea robineților, mai ales dacă locuiești la casă.

Următorul pas este izolația. Ferestrele și ușile sunt punctele pe unde se pierde cel mai mult căldură. Dacă simți curent sau vezi garnituri crăpate, acum e momentul să le schimbi. O simplă bandă de etanșare poate reduce pierderile de căldură și factura la energie.

Nu ignora nici instalația de apă, mai ales țevile expuse din garaj, subsol sau anexe. Acestea trebuie protejate împotriva înghețului. O țeavă înghețată poate crăpa și poate provoca pagube serioase. Dacă ai robinete exterioare, acestea ar trebui golite complet înainte de primele înghețuri.

De asemenea, la multe ferestre termopan există o reglare de vară și de iarnă, dar este un detaliu despre care foarte puțini proprietari știu. La ferestrele termopan moderne, presiunea cu care cerceveaua apasă pe toc poate fi reglată.

Această reglare se face din feronerie, mai exact din niște piese metalice rotunde sau ovale, numite excentrici sau ciuperci de închidere, aflate pe lateralul ferestrei.

În modul de vară, fereastra apasă mai puțin pe garnituri. Asta permite o aerisire mai bună, garniturile se uzează mai lent și nu se creează senzația de etanșare excesivă. Este util mai ales când e cald și nu vrei ca fereastra să fie complet „strânsă”.

În modul de iarnă, presiunea este mai mare. Fereastra se strânge mai bine pe garnitură, ceea ce reduce curenții de aer rece și pierderile de căldură. Practic, fereastra devine mai etanșă.

Schimbarea între aceste două moduri se face, de regulă, foarte simplu. Cu o cheie imbus sau uneori chiar cu o șurubelniță, rotești ușor acei excentrici. Dacă marcajul de pe piesă este orientat spre interior, fereastra este în modul de iarnă. Dacă este orientat spre exterior, e în modul de vară. Nu toate ferestrele au marcaje clare, dar diferența de presiune se simte imediat la închidere.

Mai e un aspect important. Trecerea pe modul de iarnă nu înseamnă să forțezi fereastra la maximum. Dacă strângi prea tare, garniturile se pot uza mai repede, iar mecanismul poate deveni greu de manevrat. Reglajul trebuie să fie ferm, dar nu agresiv.

De reținut că nu toate termopanele permit această reglare. Modelele mai vechi sau foarte ieftine pot avea feronerie simplificată. Dar majoritatea ferestrelor montate în ultimii 10–15 ani au această opțiune.

În curte, primul lucru de făcut este curățenia. Frunzele căzute, crengile sau resturile vegetale pot bloca rigolele și scurgerile de apă. Odată cu înghețul, apa acumulată poate duce la fisuri în alei sau la infiltrarea apei lângă fundația casei.

Plantele sensibile la frig au nevoie de protecție. Arbuștii, trandafirii sau plantele decorative pot fi acoperite cu materiale speciale sau mutate într-un spațiu ferit, dacă sunt în ghivece. Gazonul nu trebuie tuns foarte scurt înainte de iarnă, pentru a rezista mai bine temperaturilor scăzute.

Dacă ai mobilier de grădină, acesta ar trebui depozitat sau acoperit. Lemnul și metalul suferă mult dacă sunt lăsate descoperite în ploaie, zăpadă și ger. Același lucru este valabil și pentru grătare, unelte sau echipamente de irigații, care trebuie golite și ferite de îngheț.

Merită să verifici iluminatul exterior și să schimbi becurile arse înainte de iarnă. Zilele sunt mai scurte, iar o curte bine luminată este mai sigură. Tot acum poți pregăti sare, nisip sau material antiderapant pentru alei și intrări, ca să nu te prindă prima ninsoare nepregătit.

Nu în ultimul rând, verifică acoperișul și jgheaburile. Jgheaburile înfundate pot duce la acumulări de gheață și infiltrații. Câteva minute petrecute acum pot preveni reparații costisitoare în primăvară.