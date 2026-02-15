Mulți proprietari păstrează setările din sezonul rece chiar și atunci când temperaturile exterioare cresc. În plus, atunci când în casă pare mai rece, unii ridică brusc temperatura din termostat cu 5 până la 10 grade.

Specialiștii în energie explică faptul că sistemul de încălzire nu funcționează astfel. Centrala va funcționa mai intens, însă locuința nu se va încălzi mai rapid. În schimb, consumul de gaze va crește semnificativ.

Recomandarea este ca temperatura să fie ajustată treptat, cu cel mult două grade. O modificare moderată reduce solicitarea sistemului și menține un echilibru între confort și consum.

O utilizare constantă, fără variații bruște, permite centralei să funcționeze mai eficient. Setările adaptate sezonului pot preveni cheltuieli suplimentare inutile, potrivit csid.ro.

Una dintre cele mai eficiente metode de economisire este scăderea temperaturii atunci când nimeni nu este acasă pentru mai multe ore. United States Department of Energy recomandă reducerea temperaturii cu 7 până la 10 grade în aceste intervale.

Potrivit instituției, această măsură poate reduce factura la energie cu aproximativ 10 la sută. Recomandarea este valabilă în special pentru sistemele tradiționale de încălzire pe bază de aer.

În cazul pompelor de căldură sau al sistemelor de încălzire radiantă, readucerea temperaturii la un nivel confortabil poate dura mai mult. În aceste situații, economiile pot fi diminuate dacă diferența de temperatură este prea mare.

Adaptarea setărilor la tipul de sistem instalat este esențială pentru a evita consumul suplimentar. Fiecare locuință are particularități care trebuie luate în calcul.

Un studiu arată că aproximativ 75 la sută dintre persoane nu folosesc draperiile în mod strategic pe parcursul zilei. Specialiștii recomandă ca, atunci când soarele bate direct în ferestre, draperiile să fie trase pentru a permite încălzirea naturală a încăperilor. Căldura acumulată în timpul zilei poate reduce necesarul de funcționare al centralei.

După apus, draperiile ar trebui închise pentru a limita pierderile de căldură. Draperiile eficiente energetic pot contribui la menținerea temperaturii interioare. Chiar și perdelele obișnuite pot reduce pierderile de căldură cu până la 10 la sută.

Ajustarea treptată a temperaturii, reducerea acesteia în absența locatarilor și utilizarea căldurii solare sunt măsuri simple. Aplicate constant, ele pot face diferența între o factură ridicată și una echilibrată, fără a afecta confortul zilnic.