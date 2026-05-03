Benzina și motorina devin tot mai scumpe. În medie, prețurile au crescut cu 1-2 bani pe litru, însă evoluția confirmă o tendință de scumpire care persistă în ultimele zile. Astfel, un litru de motorină standard a ajuns să coste aproximativ 9,8 lei în stațiile unor companii, în timp ce benzina standard se vinde cu 9,01 lei pe litru.

Șoferii care folosesc carburanți premium plătesc și mai mult. Motorina premium a ajuns la 10,59 lei pe litru, iar benzina premium se comercializează cu 9,64 lei pe litru.

În același timp, prețul GPL rămâne considerabil mai redus comparativ cu carburanții clasici, un litru fiind vândut cu aproximativ 4,34 lei.

Creșterile de preț se reflectă direct în costurile suportate de șoferi pentru alimentarea completă a vehiculelor. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin de motorină standard ajunge la aproximativ 490 de lei, în timp ce un plin de benzină standard costă în jur de 450 de lei.

Evoluția actuală a prețurilor indică faptul că trendul de scumpire se menține, iar șoferii trebuie să se aștepte la costuri tot mai ridicate pentru alimentarea autovehiculelor.

Piața carburanților din România trece printr-o perioadă de instabilitate, marcată de episoade recente în care mai multe stații de alimentare au rămas temporar fără benzină și motorină. În acest context, OMV Petrom a transmis clarificări, precizând că situațiile semnalate sunt punctuale și generate de o creștere puternică a cererii.

După apariția în spațiul public a unor informații și imagini distribuite de șoferi din mai multe județe, în care erau surprinse pompe indisponibile, compania a explicat că pot exista ocazional astfel de întreruperi în anumite stații. Totuși, aceste situații sunt considerate izolate și de scurtă durată, iar unitățile afectate sunt reaprovizionate rapid pentru reluarea activității.

Reprezentanții OMV Petrom au mai precizat că nivelul actual al prețurilor este rezultatul unei strategii de limitare a adaosurilor comerciale atât în segmentul de distribuție, cât și în cel de rafinare. Modelul de business integrat al companiei contribuie la menținerea unor prețuri competitive, considerate atractive pentru consumatori.

Această situație a dus la o creștere semnificativă și rapidă a cererii, clienții fiind atrași de diferențele de preț față de alte rețele de distribuție. În prezent, grupul operează aproximativ 780 de benzinării în România și în țările vecine, sub cele două branduri ale sale, și se confruntă cu un flux ridicat de clienți în multe locații.