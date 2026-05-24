Prețuri carburanți duminică, 24 mai. Potrivit informațiilor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,18 lei pe litru și este disponibilă la stația VhExtraOil, situată pe DN39, în Eforie Nord, județul Constanța. Tot la aceeași stație a fost afișat și cel mai mic preț pentru motorina standard, respectiv 9,43 lei pe litru.

În ceea ce privește principalele orașe din țară, cele mai mici prețuri la carburanți au fost înregistrate în Cluj-Napoca pentru benzină, unde litrul costă 9,21 lei. În București, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard are un preț minim de 9,32 lei pe litru.

Pentru motorină, cele mai mici tarife afișate în toate cele cinci mari orașe analizate sunt de 9,44 lei pe litru.

La GPL, cel mai mic preț a fost raportat în București, unde litrul costă 4,29 lei. În Cluj-Napoca, prețul minim este de 4,35 lei pe litru, în Constanța de 4,38 lei, iar în Timișoara și Iași de 4,40 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 9,32 9,44 4,29 Cluj-Napoca 9,21 9,44 4,35 Timișoara 9,32 9,44 4,40 Iași 9,32 9,44 4,40 Constanța 9,32 9,44 4,38

Platforma a prezentat și valorile înregistrate în ziua precedentă, sâmbătă, 23 mai 2026. Prețul benzinei standard a rămas neschimbat, fiind în continuare de 9,18 lei pe litru. În schimb, prețul motorinei standard a înregistrat o ușoară creștere, de la 9,39 lei pe litru la 9,43 lei pe litru.

Conform datelor pentru 23 mai, cea mai ieftină benzină a fost afișată tot la VhExtraOil, în timp ce cea mai ieftină motorină s-a găsit la Petrolium.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al benzinei a înregistrat o creștere de 14,7%. Astfel, un plin de 50 de litri costă astăzi cu aproximativ 60,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu a crescut cu 12,0% în aceeași perioadă. Un plin de 50 de litri este acum cu aproximativ 51,5 lei mai scump față de acum o lună.

În momentul de față, România ocupă locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină. Țara noastră este devansată de Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Ungaria, Slovenia, Croația, Suedia și Cehia.

În ceea ce privește motorina, România se situează pe locul 14 în Uniunea Europeană la capitolul cel mai mic preț. Statele aflate înaintea României în acest clasament sunt Malta, Polonia, Cehia, Spania, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Slovenia, Grecia, Luxemburg, Croația, Cipru și Estonia.