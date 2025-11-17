Ministra Mediului a spus că autoritățile calculează prejudiciile în funcție de un preț mediu stabilit prin lege, iar acesta este de 164 de lei pe metru cub de lemn. Ea a arătat că această valoare este mult mai mică decât prețul actual din piață.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, tariful mediu este astăzi de 272 de lei pentru un metru cub. Diferența dintre cele două sume face ca prejudiciile stabilite în dosare să fie mai mici decât cele reale.

Diana Buzoianu a explicat că legea care stabilește acest preț mediu nu a mai fost actualizată de opt ani, deși piața s-a schimbat în tot acest timp. Ea a arătat că obligația actualizării aparține Ministerului Mediului și că un proiect de modificare este deja pregătit.

Ministra a descris modul în care funcționează sistemul actual. Ea a spus că prejudiciile sunt determinate prin înmulțirea volumului tăiat cu prețul mediu stabilit de lege, iar valoarea de 164 de lei nu mai corespunde realității. Această diferență între tariful oficial și prețul din piață ar duce, potrivit afirmațiilor sale, la situații în care prejudiciul real nu este reflectat în dosare.

„Cum ajută azi statul infractorii de mediu? Știți cum se calculează prejudiciile în dosare pe tăieri ilegale? Se înmulțesc metri cubi de lemn tăiați ilegal cu prețul mediu pentru un metru cub. Știți care e prețul mediu luat în calcul de autorități pentru calcularea acestor prejudicii? 164 de lei. Asta deși prețul mediu real este mult mai mare de ani de zile. Și, uite așa, ajung unii infractori să fie considerați că au produs prejudicii muuuult mai mici decât cele reale. Bine, bine … dar cum se stabilește care e prețul mediu pentru un metru cub de lemn luat în calcul în astfel de cazuri de autorități? Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are această datorie prin lege pe care trebuie să o inițieze. De 8 ani această lege nu a mai fost updatată, deși prețul mediu pentru un metru cub de lemn, conform datelor de la INS, este de 272 de lei”, a declarat ministra.

Diana Buzoianu a transmis că în zilele următoare va publica proiectul de lege care introduce valoarea reală a prețului mediu. Ea a spus că toate instituțiile vor trebui să folosească această sumă atunci când calculează prejudiciile în cazurile legate de tăieri ilegale. Ministra a explicat că scopul modificării este ca persoanele care taie ilegal lemn să răspundă pentru prejudiciul real și nu pentru unul subevaluat.