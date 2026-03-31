Preț carburanți marți, 31 martie. Majorările afectează atât benzina, cât și motorina, iar impactul se resimte rapid în toate rețelele de distribuție, inclusiv la alți operatori importanți precum Rompetrol.

În urma ultimei ajustări de preț, motorina standard a înregistrat o creștere de aproximativ 10 bani pe litru. În stațiile OMV, tariful a urcat la 10,51 lei/l, în timp ce în rețeaua Petrom nivelul variază între 10,35 și 10,38 lei/l.

Pe segmentul premium, evoluția este și mai accentuată. Motorina premium a depășit pragul de 11 lei/l, ajungând la valori de 11,06–11,07 lei/l în stațiile OMV, iar în mai multe puncte Rompetrol din București a fost raportată depășirea nivelului de 11 lei/l.

Și benzina standard a fost afectată de scumpiri, cu o creștere de aproximativ 5 bani/l. În prezent, prețurile ajung la 9,46 lei/l în stațiile OMV și la 9,33–9,35 lei/l în rețeaua Petrom, în timp ce în unele stații Rompetrol pragul de 9,5 lei/l a fost deja depășit.

În prezent, prețurile la pompă din Republica Moldova sunt în continuare sub nivelul celor practicate în România.

Prețul maxim a fost stabilit la 31,93 lei moldovenești pe litru, echivalentul a aproximativ 8,03 lei românești, cu 17 bani mai puțin față de nivelul anterior.

În schimb, benzina continuă tendința de creștere, ajungând la 29,66 lei moldovenești pe litru (aproximativ 7,46 lei românești), cu o majorare de 13 bani moldovenești.

Deși motorina dă semne de temperare, iar benzina continuă să se scumpească, tendința generală din ultimele săptămâni rămâne una negativă pentru consumatori. Din 28 februarie până în prezent, creșterile cumulate sunt semnificative: motorina s-a scumpit cu 11,21 lei moldovenești pe litru (aproximativ 2,82 lei românești), iar benzina cu 5,73 lei moldovenești (aproximativ 1,44 lei românești).

Pe fondul creșterii accelerate a prețurilor, autoritățile analizează constituirea unui grup de lucru la nivel guvernamental pentru identificarea unor soluții de stabilizare a pieței carburanților.

Principala măsură aflată în discuție este reducerea accizei, în special pentru motorină, combustibilul cel mai afectat de majorări. Potrivit discuțiilor preliminare, se ia în calcul o reducere inițială de aproximativ 10%, cu posibilitatea unor ajustări suplimentare de 5% dacă prețul petrolului continuă să crească. Aceste corecții ar putea fi aplicate repetitiv, în funcție de evoluția pieței internaționale.

Economistul Adrian Negrescu atrage atenția că, în condițiile în care cererea de motorină rămâne ridicată, iar piața se tensionează, influența statului asupra prețului final ar putea deveni tot mai redusă. În acest context, chiar și eventualele reduceri de accize ar putea avea un efect limitat asupra prețurilor plătite efectiv de consumatori la pompă.