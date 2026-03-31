Preț carburanți marți, 31 martie
Preț carburanți marți, 31 martie. Majorările afectează atât benzina, cât și motorina, iar impactul se resimte rapid în toate rețelele de distribuție, inclusiv la alți operatori importanți precum Rompetrol.
În urma ultimei ajustări de preț, motorina standard a înregistrat o creștere de aproximativ 10 bani pe litru. În stațiile OMV, tariful a urcat la 10,51 lei/l, în timp ce în rețeaua Petrom nivelul variază între 10,35 și 10,38 lei/l.
Pe segmentul premium, evoluția este și mai accentuată. Motorina premium a depășit pragul de 11 lei/l, ajungând la valori de 11,06–11,07 lei/l în stațiile OMV, iar în mai multe puncte Rompetrol din București a fost raportată depășirea nivelului de 11 lei/l.
Și benzina standard a fost afectată de scumpiri, cu o creștere de aproximativ 5 bani/l. În prezent, prețurile ajung la 9,46 lei/l în stațiile OMV și la 9,33–9,35 lei/l în rețeaua Petrom, în timp ce în unele stații Rompetrol pragul de 9,5 lei/l a fost deja depășit.
Prețurile la carburanți în Republica Moldova sunt mai mici decât în România
În prezent, prețurile la pompă din Republica Moldova sunt în continuare sub nivelul celor practicate în România.
Prețul maxim a fost stabilit la 31,93 lei moldovenești pe litru, echivalentul a aproximativ 8,03 lei românești, cu 17 bani mai puțin față de nivelul anterior.
În schimb, benzina continuă tendința de creștere, ajungând la 29,66 lei moldovenești pe litru (aproximativ 7,46 lei românești), cu o majorare de 13 bani moldovenești.
Deși motorina dă semne de temperare, iar benzina continuă să se scumpească, tendința generală din ultimele săptămâni rămâne una negativă pentru consumatori. Din 28 februarie până în prezent, creșterile cumulate sunt semnificative: motorina s-a scumpit cu 11,21 lei moldovenești pe litru (aproximativ 2,82 lei românești), iar benzina cu 5,73 lei moldovenești (aproximativ 1,44 lei românești).
Măsurile autorităților române în ceea ce privește majorarea prețului carburanților
Pe fondul creșterii accelerate a prețurilor, autoritățile analizează constituirea unui grup de lucru la nivel guvernamental pentru identificarea unor soluții de stabilizare a pieței carburanților.
Principala măsură aflată în discuție este reducerea accizei, în special pentru motorină, combustibilul cel mai afectat de majorări. Potrivit discuțiilor preliminare, se ia în calcul o reducere inițială de aproximativ 10%, cu posibilitatea unor ajustări suplimentare de 5% dacă prețul petrolului continuă să crească. Aceste corecții ar putea fi aplicate repetitiv, în funcție de evoluția pieței internaționale.
Economistul Adrian Negrescu atrage atenția că, în condițiile în care cererea de motorină rămâne ridicată, iar piața se tensionează, influența statului asupra prețului final ar putea deveni tot mai redusă. În acest context, chiar și eventualele reduceri de accize ar putea avea un efect limitat asupra prețurilor plătite efectiv de consumatori la pompă.
„Situația este gravă, iar perspectivele nu arată deloc bine. Este exasperant să vezi politicieni care toată ziua militează pe tăierea taxelor (accize și TVA), în condițiile în care această decizie nu mai aduce un impact semnificativ la pompă.
Ce înseamnă o reducere de 30 de bani a accizei la un preț al motorinei care va trece, în perioada următoare, de 13 lei? Nici dacă tăiem 1 leu, 2 lei din acciză, din TVA, situația nu va fi mai bună atâta timp cât petrolul/motorina se scumpește la nivel internațional cu cel mai ridicat ritm de la criza din anii „70.
În loc să îl văd pe ministrul Ivan cu scenariile sale fără niciun studiu de impact, fără substanță, aș vrea să îl văd că ne prezintă concret situația stocurilor, măsurile pe care le-a luat pentru a securiza importurile, decizii de restricționare a consumului instituțiilor de stat pentru a mai tempera din povara generată de această criză”, a transmis economistul.
