Nicușor Dan a afirmat că, deși activitatea sa se desfășoară acum la Palatul Cotroceni, domiciliul a rămas același. El a explicat că, odată cu venirea sezonului rece, au fost luate măsuri suplimentare pentru asigurarea pazei.

„Cu munca da (m-am mutat la Cotroceni – n.red) cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete în care oamenii care stau de pază să poată să stea. Eşti mult mai optimist pe început de mandat, sunt multe lucruri nerezolvate, între care şi asta”, a spus președintele.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de Kanal D.

Nicușor Dan a precizat că viața de zi cu zi a familiei nu s-a schimbat semnificativ după instalarea la Cotroceni și că își duce în continuare fiica la școală în fiecare dimineață. Președintele a subliniat că apreciază cartierul în care locuiește și comunitatea formată acolo.

„De dus la şcoală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil, Mirabela îl duce pe Antim la grădiniţă, eu o duc pe Aheea şi o iau de la şcoală. Îmi place cartierul în care stăm. Copiii şi-au făcut nişte prietenii acolo”, a explicat șeful statului.

Întrebat dacă intenționează să se mute într-o locuință de protocol pusă la dispoziție de stat, Nicușor Dan a răspuns că o decizie finală nu a fost luată.

„Vom vedea, pentru moment suntem acolo”, a spus președintele.

Anterior, acesta declarase că a ajuns la un acord cu Serviciul de Protecție și Pază (SPP) pentru a amâna mutarea într-o locuință de protocol până la data de 15 iunie, după încheierea anului școlar, la solicitarea fiicei sale cele mari.

Nicușor Dan a afirmat că își asumă nevoia de a-și perfecționa comunicarea publică, punând accent pe autenticitate și relația directă cu publicul.

„Sunt multe de îmbunătăţit pe comunicare, dar e important să fii onest cu oamenii. Adică oamenii să simtă, când te adresezi într-o emisiune sau la un discurs, că vorbeşti cu ei. Şi că nu ocoleşti răspunsul la întrebări”, a declarat președintele.

Întrebat dacă are un profesor de comunicare, Nicușor Dan a explicat că preferă să vorbească liber, fără texte scrise, chiar dacă acest lucru presupune uneori improvizație.

„Încerc să vorbesc liber. Când citeşti pierzi contactul cu oamenii. Când vorbeşti liber depinde cât te pregăteşti, dar de regulă nu prea ai timp să te pregăteşti”, a spus el, într-o emisiune difuzată sâmbătă seara de Kanal D.

Președintele a explicat că, în multe situații, nu există timpul necesar pentru redactarea unui discurs complet, ceea ce face ca intervențiile publice să fie construite pe idei-cheie.

„Uneori improvizaţia asta merge, alteori ai un moment de ezitare”, a recunoscut Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat și despre unele momente din vizitele externe care au fost interpretate drept gafe de protocol. Un exemplu a fost ezitarea la fotografia oficială alături de regele și regina Danemarcei.

Nicușor Dan a povestit că, spre deosebire de procedura obișnuită, când fiecare lider sosește separat, de această dată a ajuns împreună cu Emmanuel Macron.

„De data asta, am mers cu autobuzul şi întâmplător m-am nimerit cu preşedintele Macron şi am mers împreună. Când am ajuns acolo am întrebat-o pe doamna de lângă mine, pe regină, facem fotografie împreună sau separat? Am făcut un pas înapoi, pentru a face fotografia separat, întâi Macron, apoi eu. Şi regina a spus: nu, facem fotografia împreună. Am făcut un pas înainte şi am făcut fotografia”, a relatat președintele.

El a menționat și un alt episod, petrecut în timpul unei vizite comune cu Ursula von der Leyen.

„Apoi când am vizitat împreună cu doamna Ursula von der Leyen un vapor m-am urcat înainte. A venit protocolul la mine şi mi-a spus că sunt şef de stat şi e o regulă care spune că şeful de stat se urcă primul”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a amintit că și în timpul unei vizite la Timișoara au existat neclarități, cauzate de indicații diferite primite de la echipele de protocol și de la organizatorii locali.

„Cred că trebuie să ne uităm mai mult la conţinut, decât la aceste mici chestiuni”, a concluzionat Nicușor Dan.