Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a participat joi la lansarea ETF-ului BT România, ocazie cu care a declarat că acest demers reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea pieței de capital din România.

El a subliniat că inițiativa confirmă capacitatea pieței locale de a integra instrumente investiționale conforme cu practicile europene.

Președintele ASF a subliniat că, pentru mediul de afaceri și instituțiile financiare, acest moment trebuie privit ca un semnal clar. În opinia sa, dezvoltarea pieței de capital nu este posibilă fără existența unor produse relevante și fără o implicare constantă din partea industriei.

”Fără doar şi poate avem nevoie de o accelerare a procesului de diversificare a produselor şi o creştere a standardelor de transparenţă. Piaţa românească are nevoie de instrumente adaptate nevoilor investitorilor şi de o abordare orientată către termen lung”, a mai transmis preşedintele ASF.

Petrescu a explicat că, pentru investitorii individuali, acest tip de produs are o semnificație directă. Potrivit acestuia, un ETF oferă acces la un portofoliu diversificat de companii listate, într-o formă simplificată, reglementată și transparentă.

El a adăugat că un astfel de instrument poate facilita intrarea pe piața de capital și poate sprijini dezvoltarea unei discipline investiționale pe termen lung.

”Deşi suntem pe un trend ascendent, România continuă să înregistreze un nivel redus de participare a populaţiei la piaţa de capital comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene. Această situaţie evidenţiază necesitatea intensificării eforturilor de educaţie financiară şi a consolidării încrederii în mecanismele pieţei”, apreciază preşedintele ASF

Acesta a apreciat că, în perspectivă, provocările rămân semnificative.

Totodată, președintele ASF a precizat că instituția va continua să sprijine dezvoltarea pieței de capital prin reglementare eficientă, dialog instituțional și protecția investitorilor.

”Lichiditatea este încă sub nivelul altor pieţe din regiune, numărul de emitenţi este limitat, iar contextul macroeconomic impune prudenţă. În acelaşi timp, există premise solide pentru dezvoltare: un sector privat competitiv, apartenenţa la cadrul european şi interesul în creştere al unei noi generaţii de investitori. Autoritatea de Supraveghere Financiară va continua să susţină dezvoltarea pieţei de capital printr-o abordare bazată pe reglementare eficientă, dialog instituţional şi protecţia investitorilor”, a mai declarat Petrescu.

Grupul Financiar Banca Transilvania a lansat joi, la Bursa de Valori București, primul său ETF.

Fondul urmărește evoluția indicelui BET-TR, varianta de randament total brut a indicelui BET, care include cele mai lichide 20 de companii românești listate pe Piața Reglementată a BVB.