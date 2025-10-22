Președintele Nicușor Dan a semnat o lege care le permite polițiștilor și altor structuri din MAI să vadă în timp real imaginile de la camerele de supraveghere din locuri publice și private, fără să mai ceară acordul proprietarilor.

Legea, care modifică mai multe reguli din domeniul ordinii și siguranței publice, a fost adoptată automat de Parlament, dar aspru criticată de organizațiile pentru drepturile omului.

Legea permite structurilor MAI (Poliția de Frontieră, Jandarmeria, IGI, IGSU) să vadă în timp real imaginile de la camerele de supraveghere din spații publice sau private, fără să ceară acordul proprietarilor sau al persoanelor filmate. Aceasta se aplică atât instituțiilor publice, cât și firmelor sau persoanelor juridice private.

Scopul este să identifice suspecți, martori, persoane urmărite sau bunuri confiscabile și să monitorizeze situațiile de urgență, crizele sau tulburările ordinii publice. Înregistrările vor fi păstrate maxim șase luni, după care trebuie distruse. Accesul este permis doar pentru operațiuni oficiale și respectă regulile de protecție a datelor (GDPR).

Polițiștii, jandarmii și personalul IGSU pot filma, fotografia sau înregistra audio în spații publice dacă există motive rezonabile să creadă că se pot comite infracțiuni sau tulburări ale ordinii publice. Înregistrările se folosesc doar pentru scopuri legale și nu pot fi prelucrate în alte moduri.

Serviciile de informații (SRI, SIE etc.) pot accesa aceste date prin acorduri bilaterale, care stabilesc clar scopul, volumul și măsurile de securitate.

Consiliul Legislativ a criticat legea pentru că ar putea încălca dreptul la viață privată și protecția datelor, conform jurisprudenței UE. În plus, MAI poate stabili reguli privind stocarea datelor, securitatea lor și cine poate avea acces, se extind informațiile colectate de Poliția de Frontieră pentru prevenirea criminalității transfrontaliere, iar IGSU primește mai multe autorizații în misiuni de criză.

Legea, inițiată de mai mulți deputați PNL, printre care și Lucian Bode, fost ministru de Interne, le dă Poliției, Jandarmeriei și altor structuri din MAI mai multe puteri de supraveghere.

Aceasta le permite să vadă în timp real camerele de supraveghere din locuri publice sau private, fără să ceară acordul proprietarilor. Cei care au propus legea spun că este necesară pentru a combate infracționalitatea și a gestiona crizele, însă criticii o consideră un pas spre supravegherea în masă, asemănătoare cu protocoale secrete considerate neconstituționale înainte.

Legea schimbă modul în care MAI își desfășoară activitatea și cum gestionează ordinea publică, deși se vrea adaptarea la regulile privind protecția datelor personale.