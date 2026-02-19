Potrivit surselor citate de Reuters, mesajul privat al Christine Lagarde a fost interpretat ca un semnal clar că nu intenționează să părăsească conducerea Băncii Centrale Europene pe termen scurt.

Această clarificare vine în contextul speculațiilor din presa internațională privind stabilitatea conducerii BCE. Recent, Financial Times a relatat că Lagarde ar putea demisiona anticipat înaintea alegerilor prezidențiale din Franța de anul viitor, ceea ce ar permite președintelui Emmanuel Macron să aibă un rol în alegerea succesorului său.

Recent, Financial Times a relatat că Christine Lagarde ar putea părăsi anticipat conducerea BCE înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, permițând astfel președintelui Emmanuel Macron să influențeze alegerea succesorului.

La scurt timp după apariția articolului, Lagarde le-a transmis colegilor din Consiliul guvernatorilor că rămâne concentrată pe responsabilitățile sale și că orice decizie privind o eventuală retragere va fi comunicată direct de ea, nu prin presă.

Sursele Reuters susțin că mesajul a fost perceput ca o garanție că o plecare nu este iminentă, deși formularea lasă posibilitatea unei demisii la un moment ulterior. Un purtător de cuvânt al BCE a refuzat să comenteze, menținând interesul piețelor și al analiștilor asupra viitorului conducerii instituției.

Stabilitatea conducerii BCE este considerată esențială. Orice schimbare la vârful instituției ar putea avea impact asupra percepției piețelor financiare și asupra direcției politicii monetare din zona euro. Deocamdată, mesajul transmis de Christine Lagarde sugerează continuitate și predictibilitate, două elemente-cheie pentru credibilitatea Băncii Centrale Europene.