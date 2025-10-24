Din cuprinsul articolului Premierul Ilie Bolojan spune că decizia CCR vizează doar un aspect formal

Ilie Bolojan a declarat că instanța constituțională a constatat faptul că Guvernul nu a respectat termenul de 30 de zile pentru primirea avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii, însă acest lucru nu afectează fondul actului normativ.

El a subliniat că hotărârea Curții nu pune în discuție conținutul reformei, ci doar modul în care a fost parcursă procedura de consultare.

Premierul a precizat că până acum Curtea Constituțională nu a impus niciodată un termen obligatoriu pentru obținerea unui aviz consultativ de la CSM și că acest lucru nu schimbă natura proiectului. A explicat că avizul este doar un instrument de consultare, iar lipsa lui nu determină neconstituționalitatea unei legi.

„În ceea ce privește aspectul de formă, pentru care, din cât înțeleg din presă, cinci din nouă judecători u considerat că Guvernul nu a respectat, să spunem, procedura prealabilă. În practica de până acum, niciodată Curtea Constituțională nu a avut o decizie în care să impună un anumit termen la care CSM-ul ar trebui să, adică Guvernul care cere avizul, ar trebui să aștepte până CSM-ul dă sau nu un aviz. Subliniez că este un aviz consultativ. Indiferent cum le dă, asta nu înseamnă că acea propunere este neconstituțională, ci pur și simplu e o procedură de consultare”, a spus premierul Bolojan.

Reforma va continua după clarificarea juridică

Premierul a spus că Guvernul își menține obiectivul de a reforma sistemul de pensii speciale, inclusiv cel al magistraților, dar o va face cu respectarea tuturor procedurilor constituționale.

El a arătat că legea urmează să fie reanalizată și adoptată din nou după publicarea motivării CCR, astfel încât să nu mai existe obiecții privind procedura de avizare.

„Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată imediat procedura, respectat acel termen, în așa fel încât să fim în situația în care facem o lege”, a spus prim-ministrul.

Potrivit lui Bolojan, scopul reformei rămâne acela de a asigura sustenabilitatea financiară a sistemului și de a alinia pensiile speciale la principiile de echitate și responsabilitate bugetară.

Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, stabilind că lipsa avizului CSM și nerespectarea termenului de 30 de zile pentru obținerea acestuia contravin mai multor articole din Constituție.

După pronunțarea deciziei, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis că hotărârea Curții reafirmă rolul instituției de garant al independenței justiției. CSM a subliniat că această decizie impune un dialog interinstituțional real și onest între puterile statului, pentru a asigura cooperarea loială prevăzută de Constituție.