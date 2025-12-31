Premierul Ilie Bolojan le-a transmis românilor, în Ajunul Anului Nou, un mesaj de recunoștință pentru eforturile depuse într-un an dificil din punct de vedere economic și bugetar. Șeful Executivului a subliniat că măsurile luate au urmărit stabilizarea finanțelor și corectarea unor dezechilibre acumulate.

„Dragi români, vă doresc multă sănătate şi un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanţe şi să îndreptăm multe neajunsuri. Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute. Anul viitor am încredere că putem depăşi greutăţile şi să facem din România, ţara noastră, un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun”, a scris prim-ministrul pe Facebook.

Mesajul a fost încheiat cu urarea „La mulţi ani!” şi cu un gând adresat românilor din țară și din diaspora: „Dumnezeu să aibă în pază toţi românii de pretutindeni!”.

Un mesaj de Anul Nou a transmis și președintele Nicușor Dan, care a descris anul 2025 drept unul al „încercărilor și neliniștilor”, dar și al „rezistenței și al maturității civice”. Șeful statului a subliniat că România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice și europene, în pofida dificultăților.

Potrivit președintelui, anul 2026 trebuie să fie un moment de resetare și construcție comună, în care obiectivul central să fie consolidarea statului și recâștigarea încrederii cetățenilor. Nicușor Dan a afirmat că România trebuie să construiască, împreună, „o Românie mai dreaptă și mai puternică”.

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis un mesaj cu accente politice puternice, afirmând că problema României nu a fost lipsa resurselor, ci lipsa de „direcţie politică”.

„Intrăm într-o perioadă în care România va fi obligată să aleagă: ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează. Eu cred că România poate mai mult. Şi îmi asum să lucrez pentru asta”, a scris ministrul pe Facebook.

El a avertizat că 2026 nu va fi un an „comod”, ci unul de „repoziţionare naţională”, care va necesita apariția unei noi generații de lideri politici.

„Ca ministru al Energiei, am înţeles rapid un lucru: energia nu este un sector. Este fundaţia pe care se construieşte puterea unui stat. De aceea am ales să conduc, nu să administrez inerţia. Să decid, nu să explic. Să deranjez, nu să cosmetizez. Energia este suveranitate. Este securitate. Este politică de stat. Iar politica, atunci când este făcută serios, nu caută aplauze, ci direcţie pe termen lung”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a lansat și un apel public către profesioniști și oameni competenți să se implice în viața publică, subliniind că România nu are nevoie să fie „salvată”, ci „condusă, consolidată şi respectată”.

„Spun clar: România are nevoie de o nouă generaţie de leadership politic. Una care înţelege statul. Care respectă munca. Care nu confundă popularitatea cu direcţia. (…) România nu trebuie salvată. Trebuie condusă, consolidată şi respectată. La final de an, spun atât: direcţia este clară. Munca abia începe. La mulţi ani, 2026. Un an al deciziilor mari. Al construcţiei politice serioase. Al României care nu mai stă pe margine”, a mai transmis Bogdan Ivan.

Mesajele transmise la trecerea dintre ani conturează un consens la nivelul conducerii statului: 2026 este văzut ca un an al deciziilor grele, al reformelor asumate și al repoziționării României atât intern, cât și pe plan european.