Platforma Parking Oradea a intrat în faza de testare la începutul lunii februarie, iar până acum au fost depuse aproximativ 4.500 de cereri pentru crearea de conturi. Sistemul a fost gândit astfel încât atribuirea locurilor de parcare de domiciliu să fie complet digitalizată, corectă și transparentă, iar întregul proces să se desfășoare exclusiv online, prin platforma municipalității.

Primarul Florin Birta a explicat că persoanele interesate trebuie să intre pe site-ul web al Primăriei Oradea, să își facă un cont și să încarce documentele necesare, precum cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al mașinii. După finalizarea acestor pași, utilizatorii pot alege un loc de parcare liber aflat la aproximativ 150 de metri de domiciliu. În prezent, în oraș există aproximativ 20.500 de locuri de parcare de domiciliu deja atribuite. Deținătorii au la dispoziție 90 de zile pentru a intra pe platformă, a-și crea cont și a-și actualiza datele. Dacă fac acest lucru, locul rămâne valabil până la sfârșitul anului, iar în caz contrar acesta va fi eliberat.

După actualizarea informațiilor, titularii vor trebui să schimbe și plăcuțele de rezervare montate pe locurile de parcare. Noile plăcuțe vor afișa un număr unic al locului la nivelul întregului oraș, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului încheiat cu primăria. Locurile vor primi numerotare unică, de la 1 până la aproximativ 25.000, câte sunt estimate la finalizarea sistemului.

Autoritățile locale au transmis că persoanele care dețin deja un loc de parcare și doresc să îl păstreze și în anul 2027 vor putea să își prelungească contractul direct din platforma online până la finalul anului, evitând astfel participarea la o nouă licitație.

Pe lângă locurile deja ocupate, în prezent există aproximativ 4.500 de locuri disponibile, fie neatribuite până acum, fie aparținând unor asociații care nu le-au scos la licitație. Acestea vor fi introduse în sistem ca locuri libere și vor putea fi rezervate prin licitații online.

Mecanismul de atribuire va funcționa în felul următor: după ce un cetățean se înscrie pentru un loc liber, platforma stabilește și anunță data licitației, iar până atunci și alți locatari din zona respectivă se pot înscrie pentru același loc. Dacă la momentul licitației există un singur candidat, acesta devine automat beneficiarul locului. Dacă sunt mai mulți doritori, licitația se desfășoară online.

Prețul de pornire pentru un loc de parcare va fi de 160 de lei pe an, iar fiecare ofertă ulterioară va crește cu minimum 50 de lei.

„Am digitalizat complet acest sistem. Practic trecem la un sistem 100% digitalizat, corect și transparent în ceea ce înseamnă atribuirea locurilor de parcare de domiciliu. Tot acest proces se va face exclusiv prin platforma online a Oradiei”, a declarat primarul Florin Birta

Câștigătorul unei licitații va avea la dispoziție 48 de ore pentru a plăti locul de parcare obținut. Autoritățile au explicat că, dacă plata nu este făcută în acest interval, persoana respectivă va fi blocată în sistem timp de 12 luni și nu va mai putea participa la alte licitații sau să rezerve un loc de parcare folosind domiciliul, CNP-ul ori numărul de înmatriculare.

În situația în care un cetățean pierde licitația, acesta va avea posibilitatea să se înscrie pentru un alt loc de parcare disponibil din aceeași zonă.

După efectuarea plății, câștigătorul trebuie să monteze plăcuța de rezervare pe locul de parcare în maximum cinci zile. Primarul Florin Birta a precizat că locurile de parcare de domiciliu pot fi rezervate doar de persoanele care au domiciliul stabil în municipiul Oradea. Astfel, cei care au domiciliul la o adresă din oraș, dar doar viză de flotant la o altă adresă, nu vor putea solicita loc de parcare la adresa unde au flotantul. În schimb, persoanele care au domiciliul în altă localitate din județ, dar au flotant în Oradea, vor putea rezerva un loc de parcare în oraș.

Edilul a explicat că acest sistem ar fi o premieră la nivel național, deoarece, chiar dacă există și alte platforme digitale pentru rezervarea locurilor de parcare, nu ar mai exista în România un mecanism care să permită organizarea licitațiilor online. El a adăugat că noul sistem ar trebui să reducă suspiciunile legate de favorizarea unor persoane la atribuirea locurilor de parcare.

Platforma Parking Oradea urmează să devină oficial funcțională începând cu data de 3 martie 2026.