Ministerul Educației și Cercetării a aprobat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026–2027. Potrivit reprezentanților instituției, documentul stabilește criteriile de vârstă, procedurile pentru copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2026, precum și termenele pentru evaluare și comunicarea circumscripțiilor școlare.

Conform regulilor anunțate, părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare.

În cazul copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 inclusiv, înscrierea este posibilă doar în baza unei recomandări care atestă faptul că nivelul de dezvoltare este corespunzător pentru învățământul primar.

Pentru copiii care frecventează grădinița, recomandarea va fi eliberată de unitatea de învățământ preșcolar, la solicitarea părinților.

În situația în care cei mici nu au urmat grădinița sau au revenit ori revin din străinătate, documentul va fi emis de CJRAE sau CMBRAE, tot în baza unei cereri depuse de părinți.

Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor, evaluare și eliberarea recomandărilor este 16–30 martie 2026.

Reprezentanții ministerului au precizat că, în 12 martie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica pe canalele proprii circumscripțiile școlare și numărul de clase pregătitoare alocate pentru anul școlar 2026–2027.

Părinții copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026 și care nu optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare, precum și cei ai copiilor al căror nivel de dezvoltare nu este considerat adecvat, vor fi consiliați pentru înscrierea la grădiniță, în grupa mare.

Calendarul final a fost aprobat după analiza feedbackului primit în cadrul consultării publice și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social din 26 februarie 2026.

Documentul integral va fi publicat pe site-ul ministerului după apariția în Monitorul Oficial.