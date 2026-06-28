Prăbușirea unui elicopter în Arabia Saudită a dus la decesul tuturor celor 14 persoane aflate la bord. Cui aparținea acesta

Un elicopter aparținând celei mai mari companii petroliere din lume s-a prăbușit duminică dimineață în Arabia Saudită, provocând moartea tuturor celor 14 persoane aflate la bord, a anunțat Ministerul Energiei din Arabia Saudită.

Incidentul a avut loc în cursul dimineții, iar autoritățile locale au confirmat că nu există supraviețuitori în urma accidentului.

Ministerul Energiei a precizat că elicopterul era utilizat pentru operațiuni legate de industria petrolieră, sector de maximă importanță pentru economia saudită. Investigațiile au fost demarate imediat pentru a stabili cauzele prăbușirii.

Autoritățile saudite au mobilizat echipe de intervenție pentru gestionarea situației și au transmis condoleanțe familiilor victimelor. De asemenea, au anunțat că vor colabora cu toate părțile implicate pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.

Compania petrolieră implicată este recunoscută la nivel global și joacă un rol crucial în aprovizionarea cu energie. Accidentul ridică semne de întrebare privind măsurile de siguranță aplicate în transportul angajaților și al echipamentelor între facilitățile industriale.

În urma acestui eveniment tragic, se așteaptă o analiză amănunțită a procedurilor de siguranță și a condițiilor tehnice ale aeronavei. Autoritățile saudite vor intensifica supravegherea pentru a asigura respectarea standardelor internaționale în domeniul transportului aerian.

Arabia Saudită a investit semnificativ în dezvoltarea infrastructurii petroliere și a transportului aferent, inclusiv al aeronavelor utilizate în acest sector. Totuși, accidentele aeriene, deși rare, continuă să reprezinte un risc în această industrie.

Acest incident subliniază necesitatea unor măsuri continue de îmbunătățire a siguranței și a monitorizării echipamentelor, pentru a proteja viețile lucrătorilor din sectorul energetic.