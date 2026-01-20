PPC Renewables România a depășit pragul de 1,5 GW de capacități regenerabile instalate, după extinderea portofoliului cu circa 200 MW în cursul anului 2025, potrivit unui comunicat transmis la 20 ianuarie 2026.

Compania anunță că strategia de dezvoltare continuă, cu obiectivul de a atinge 2 GW instalați până la sfârșitul anului 2026, prin proiecte solare și eoliene, completate de sisteme de stocare a energiei în baterii.

Declarație oficială

„Continuăm planul de extindere a portofoliului de energie regenerabilă, cu proiecte care pot contribui la reducerea deficitului de capacități de producție din România și la stabilitatea sistemului, prin profilul de producție predictibil și capacitatea de a stoca energia electrică în baterii. Vom continua proiectele noastre, atât în producție, cât și în capacități de stocare, pentru a atinge un nivel de 2 GW în capacități de producție în România până la sfârșitul acestui an”, a declarat Adrian Dugulan, Director General al PPC Renewables România.

Printre cele mai recente investiții ale companiei se află proiectul Ciorani, format din două parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 85 MWp, la care se adaugă 27 MW în sisteme de stocare în baterii aflate în proces de autorizare.

Pe lângă acesta, PPC Renewables România avansează în construcția unui nou parc eolian în județul Vaslui. Prima fază a proiectului Deleni (140 MW) se află în curs de finalizare, iar faza a doua va adăuga încă 85 MW. La final, va deveni cel mai mare parc eolian din regiunea Moldovei, contribuind la reducerea deficitului de capacități energetice din nordul țării.

În prezent, compania operează un portofoliu diversificat de centrale eoliene, fotovoltaice și hidro fotovoltaice plutitoare, poziționate în mai multe județe. Printre acestea se află parcurile eoliene din Dobrogea precum Agighiol, Sălbatica 1 și 2, Corugea, Sfânta Elena, Târgușor și Nicolae Bălcescu, dar și proiecte fotovoltaice la Berceni, Călugăreni, Podari sau Moșteni. De asemenea, portofoliul include parcul eolian Fântânele-Cogealac și dezvoltări hibride hidro–fotovoltaice în zona Grebla–Crăinicel–Breazova.

PPC Renewables România face parte din Grupul PPC, care își extinde accelerat capacitățile regenerabile în Grecia, Italia și Bulgaria. La nivelul grupului, portofoliul instalat a crescut de la 4,7 GW în prima jumătate a anului 2024 la 6,4 GW în septembrie 2025, cu obiectivul de a ajunge la 12,7 GW până în 2028.

În România, PPC Renewables este în prezent cel mai mare producător privat de energie regenerabilă, cu peste 1,5 GW instalați și un portofoliu în expansiune bazat pe proiecte de mari dimensiuni.