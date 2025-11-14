Grupul PPC își întărește prezența pe piața energiei regenerabile din România, odată cu conectarea la rețea a unui nou parc fotovoltaic amplasat în zona Călugăreni, la aproximativ 40 de kilometri sud de București.

Proiectul, dezvoltat în contextul strategiei de extindere în Europa de Sud-Est, marchează un pas important în consolidarea portofoliului verde al companiei.

Parcul fotovoltaic a fost construit folosind 227.240 de panouri bifaciale, iar producția anuală estimată depășește 193 GWh, suficientă pentru a acoperi necesarul de energie al peste 48.500 de gospodării.

Totodată, odată cu intrarea în exploatare, se estimează că proiectul va preveni eliberarea în atmosferă a circa 116.000 de tone de CO₂ anual, contribuind astfel la obiectivele de decarbonizare ale României și ale regiunii.

Konstantinos Mavros, Directorul Executiv Adjunct al RES PPC Group, a transmis că grupul își menține angajamentul de a deveni un actor energetic central în Europa de Sud-Est.

El a subliniat că noul parc fotovoltaic confirmă poziția puternică a companiei pe piața locală și a afirmat că PPC urmărește diversificarea geografică și tehnologică a portofoliului verde, pentru a valorifica oportunitățile tranziției energetice și ale pieței interconectate.

„Ne menținem angajamentul față de strategia Grupului de a deveni un pilon energetic principal în regiunea extinsă a Europei de Sud-Est. Noul parc fotovoltaic din România confirmă poziția noastră dominantă pe piața românească de energie regenerabilă. Continuăm să dezvoltăm în mod constant portofoliul verde, cu diversificare geografică și tehnologică, pentru a valorifica la maximum avantajele tranziției verzi și ale pieței energetice interconectate”, a afirmat Konstantinos Mavros.

Proiectul de la Călugăreni face parte dintr-un acord mai amplu între Grupul PPC și Metlen Energy & Metals, care vizează dezvoltarea a 460 MW de capacități fotovoltaice în România, program ce urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului.

Expansiunea grupului continuă la nivel regional. În Europa de Sud-Est, PPC își dezvoltă constant portofoliul regenerabil prin noi proiecte eoliene și fotovoltaice.

Odată cu inaugurarea parcului de la Călugăreni, capacitatea instalată totală a grupului depășește 6,5 GW, dintre care 1,5 GW sunt localizați în România.

Conform planului strategic pentru perioada 2024–2027, PPC își propune să ajungă la o capacitate instalată de 11,8 GW până în 2027, peste 60% dintre proiectele planificate fiind deja în construcție sau pregătire.