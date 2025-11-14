PPC pune în funcțiune un parc fotovoltaic de 130 MW la Călugăreni și își consolidează portofoliul verde în România
Grupul PPC își întărește prezența pe piața energiei regenerabile din România, odată cu conectarea la rețea a unui nou parc fotovoltaic amplasat în zona Călugăreni, la aproximativ 40 de kilometri sud de București.
Proiectul, dezvoltat în contextul strategiei de extindere în Europa de Sud-Est, marchează un pas important în consolidarea portofoliului verde al companiei.
Parcul fotovoltaic a fost construit folosind 227.240 de panouri bifaciale, iar producția anuală estimată depășește 193 GWh, suficientă pentru a acoperi necesarul de energie al peste 48.500 de gospodării.
Totodată, odată cu intrarea în exploatare, se estimează că proiectul va preveni eliberarea în atmosferă a circa 116.000 de tone de CO₂ anual, contribuind astfel la obiectivele de decarbonizare ale României și ale regiunii.
Konstantinos Mavros, Directorul Executiv Adjunct al RES PPC Group, a transmis că grupul își menține angajamentul de a deveni un actor energetic central în Europa de Sud-Est.
El a subliniat că noul parc fotovoltaic confirmă poziția puternică a companiei pe piața locală și a afirmat că PPC urmărește diversificarea geografică și tehnologică a portofoliului verde, pentru a valorifica oportunitățile tranziției energetice și ale pieței interconectate.
„Ne menținem angajamentul față de strategia Grupului de a deveni un pilon energetic principal în regiunea extinsă a Europei de Sud-Est. Noul parc fotovoltaic din România confirmă poziția noastră dominantă pe piața românească de energie regenerabilă.
Continuăm să dezvoltăm în mod constant portofoliul verde, cu diversificare geografică și tehnologică, pentru a valorifica la maximum avantajele tranziției verzi și ale pieței energetice interconectate”, a afirmat Konstantinos Mavros.
Prezență tot mai mare în Europa de Sud-Est pentru Grupul PPC
Proiectul de la Călugăreni face parte dintr-un acord mai amplu între Grupul PPC și Metlen Energy & Metals, care vizează dezvoltarea a 460 MW de capacități fotovoltaice în România, program ce urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului.
Expansiunea grupului continuă la nivel regional. În Europa de Sud-Est, PPC își dezvoltă constant portofoliul regenerabil prin noi proiecte eoliene și fotovoltaice.
Odată cu inaugurarea parcului de la Călugăreni, capacitatea instalată totală a grupului depășește 6,5 GW, dintre care 1,5 GW sunt localizați în România.
Conform planului strategic pentru perioada 2024–2027, PPC își propune să ajungă la o capacitate instalată de 11,8 GW până în 2027, peste 60% dintre proiectele planificate fiind deja în construcție sau pregătire.
