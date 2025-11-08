În marile orașe, găsirea unui loc de parcare rezidențial devine o provocare tot mai mare. Numărul mașinilor depășește de mult cel al spațiilor disponibile, iar șoferii vor să fie siguri că vor găsi unde să își lase automobilul.

Locurile de parcare pentru rezidenți pot fi administrate fie de Primărie, fie de un operator privat. În complexele rezidențiale, unele spații sunt rezervate pentru locatari, iar altele pot fi folosite de vizitatori.

În cazul parcărilor private, spațiile sunt închiriate sau vândute de dezvoltatorul imobiliar, care stabilește și regulile de utilizare, inclusiv intervalele orare în care fiecare proprietar are dreptul să parcheze.

În schimb, parcările publice administrate de autoritățile locale sunt gestionate prin regulamente proprii, iar durata utilizării poate fi limitată la un an, chiar dacă legea nu fixează intervale precise de folosire.

Regulile diferă în funcție de tipul parcării. Pentru parcările private, unele contracte permit ocuparea locului doar în anumite intervale, de exemplu între 18:00 și 06:00. În restul timpului, dacă spațiul este liber, altcineva poate parca acolo fără probleme.

Pentru parcările publice, administrate de Primărie, acestea pot avea regulamente diferite, determinate de fiecare oraș în parte.

În București, locul închiriat este rezervat permanent, indiferent de oră, iar parcarea ilegală poate atrage amendă sau ridicarea mașinii. În Constanța, însă, locurile sunt publice între orele 08:00 și 16:00; după acest interval, ocuparea lor de persoane neautorizate devine contravenție.

Dacă parchezi pe locul altcuiva, autoritățile pot interveni prin:

amendă contravențională (între 405 și 607,5 lei);

blocarea roților sau ridicarea vehiculului (supra-taxă între 500 și 1.000 lei);

penalizări zilnice dacă mașina nu este eliberată sau taxa nu este plătită.

În cazuri extreme, dacă proprietarul nu își revendică automobilul, Primăria poate scoate vehiculul la licitație pentru recuperarea creanței.

Șoferii trebuie să fie atenți la tipul parcării și la regulamentele locale. În complexele private, intervalele de utilizare pot fi limitate, iar în parcările publice regulile diferă de la oraș la oraș. Parcatul neregulamentar poate atrage sancțiuni financiare semnificative și chiar pierderea temporară a mașinii.