Din cuprinsul articolului Poate o rachetă balistică să treacă de scutul de la Deveselu?

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat duminică seară că sistemele antirachetă de la Deveselu sunt permanent în alertă, iar modificările nivelului de alertă, de la 1 la 5, sunt frecvente și reflectă situația internațională.

”De când sunt băgate în priză sunt în alertă şi am tot văzut zilele astea tot felul de discuţii, vai, s-a întâmplat ceva spectaculos pentru că a urcat gradul de alertă la Deveselul de la 3 la 2, că e invers, 1 este cel mai grav, 5 este cel mai puţin semnificativ. Asta se întâmplă cu o frecvenţă de multe ori şi zilnică şi săptămânal. În funcţie de ce se întâmpla în lume, există indicator care modifică acest grad de alertă”, a explicat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că scutul antirachetă de la Deveselu a fost proiectat și amplasat pentru a intercepta rachetele balistice atât la lansarea lor din Rusia, cât și la coborârea celor provenind din Iran. Acesta a subliniat că sistemul acoperă ambele scenarii și și-a dovedit eficiența în teste, inclusiv pe nave în Marea Mediterană, devenind astfel un element important de securitate pentru România.

Radu Miruță a mai precizat că scutul are și un rol de descurajare: orice încercare de a lansa o rachetă prin zona acoperită de Deveselu ar fi sortită eșecului, iar o astfel de acțiune ar declanșa automat reacția țărilor membre NATO, consolidând astfel protecția colectivă conform Tratatului Alianței.

”Când cineva se gândeşte ca o rachetă balistică să traverseze o zonă pe care scutul de la Deveselu o mătură, îşi dă seama că pe acolo nu poate să treacă. Şi asta este un element care ne sporeşte nouă capacitatea de a descuraja. Te descurajezi să ai o astfel de acţiune pentru că ştii, unu, că vei fi interceptat, nu-ţi vei atinge scopul, doi, ştii că se întâmplă asta într-o ţară membră NATO, care implică reacţia tuturor ţărilor membre NATO în ansamblu, conform Tratatului.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că gradul de alertă al scutului de la Deveselu a fluctuat în ultima perioadă în funcție de evoluțiile internaționale. El a precizat că înainte de conflictul din Iran nivelul era 3, iar după izbucnirea războiului a urcat la 2, subliniind că modificările sunt legate strict de evenimentele externe și nu de simple presupuneri privind conflictul.