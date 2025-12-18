Conducerea PNL a stabilit, în ședința de joi a Biroului Politic Național, reorganizarea conducerii partidului în București. Potrivit anunțului oficial al liberalilor, Ciprian Ciucu va prelua coordonarea filialei municipale și va avea un rol central în reașezarea structurilor de partid din sectoare.

„Preşedintele partidului, Ilie Bolojan, a propus următoarele decizii: Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL Bucureşti, urmând ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizaţiilor liberale de sector (sectoarele 2, 3, 4 şi 5) şi să înainteze măsuri pentru îmbunătăţirea funcţionării acestora”, a transmis PNL după ședința BPN.

Conform deciziei adoptate, primarul ales al Capitalei va evalua activitatea filialelor PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5, urmând să formuleze propuneri concrete pentru eficientizarea activității politice și administrative a organizațiilor locale.

Această analiză trebuie finalizată până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, termen stabilit de conducerea centrală a partidului.

Pe lângă atribuțiile interne de partid, Ciprian Ciucu va avea și un rol politic la nivelul administrației locale. El va coordona grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului București și va reprezenta PNL în discuțiile cu celelalte formațiuni politice din Capitală.

Totodată, acesta a primit un mandat explicit din partea partidului pentru a purta negocieri politice la nivelul Bucureștiului, în vederea configurării majorităților și susținerii proiectelor administrative.