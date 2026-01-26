Plata ANT este strâns legată de sumele care urmează să fie aprobate pentru fiecare minister în parte în cadrul bugetului de stat pe 2026. Vicepremierul Tanczos Barna a precizat că, realist, bugetul nu va fi propus Parlamentului mai devreme de jumătatea lunii februarie. Subvențiile pe suprafață și cap de animal pentru campania 2025 vor ajunge astfel la fermieri abia după aprobarea bugetului de stat pentru 2026, iar actuala coaliție trebuie să se concentreze pe finalizarea bugetului.

Crescătorii de animale așteaptă la început de an Ajutoarele Naționale Tranzitorii Zootehnice (ANTZ) aferente anului 2025, care sunt plătite din bugetul de stat pentru 2026. Fermierii nu pot spera ca aceste sume să fie disponibile înainte de jumătatea lunii februarie, când este estimat că Parlamentul ar putea vota bugetul. Potrivit calendarului estimativ, bugetul va fi propus Parlamentului până la jumătatea lunii februarie, iar ulterior trebuie aprobat conform legislației existente, cu sau fără anumite reforme administrative sau legi suplimentare, pentru ca procedurile să poată continua, conform informațiilor publicate de Agrointel.

Vicepremierul Tanczos Barna a subliniat că ministerele trebuie să aibă buget pentru a asigura predictibilitate. Fondurile europene, în special cele din PNRR, sunt esențiale, iar orice întârziere poate afecta absorbția și succesul programului. Prioritatea ministerelor este finalizarea programului PNRR până la sfârșitul lunii august 2026, cu o absorbție cât mai apropiată de 100%, atingerea indicatorilor și realizarea reformelor asociate sumelor primite de la Comisia Europeană.

Anul trecut, plata ANT pentru campania 2024 a început în luna martie 2025. Cuantumurile achitate fermierilor au fost următoarele: ANT 1 – culturi în teren arabil: 10,6941 euro/ha; ANT 2-3 – in/cânepă pentru fibră: 10,1942 euro/ha; ANT 4 – tutun: 5,211,0001 euro/ha; ANT 5 – hamei: 279,3378 euro/ha; ANT 6 – sfeclă de zahăr: 109,9787 euro/ha; ANTZ 7 – sector lapte bovine: 21,0126 euro/tonă; ANTZ 8 – sector carne bovine: 73,9725 euro/cap; ANTZ 9 – ovine/caprine: 4,5345 euro/cap.

După aprobarea bugetului și publicarea sumelor în Monitorul Oficial, Ministerul Agriculturii poate lansa în dezbatere publică un proiect de act normativ pentru alocarea plafoanelor pentru fiecare sector. Ulterior, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va putea calcula cuantumurile pe hectar și cap de animal și va efectua efectiv plățile către fermieri.