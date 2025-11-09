Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică că Platforma Pacientului este în curs de dezvoltare. El a precizat că, prin intermediul acestei platforme digitale, vor fi consultate principalele proiecte legislative ale ministerului, implicând atât personalul medical, cât și societatea civilă, pentru a facilita accesul și implicarea unui număr cât mai mare de pacienți.

”Vorbim aici de o platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical. (..) Această platformă va fi una digitală, accesibilă pe module, pentru personalul medical, indiferent că vorbim despre medici, medici primari, specialişti, rezidenţi, asistenţi medicali şi întreg personalul medical, pe de o parte, şi pe de altă parte, pacienţii pot să transmită feedback-uri avute într-o unitate sanitară, informaţii care vor fi analizate de echipa Ministerului Sănătăţii şi sigur că încercăm să ţinem cont de ele”, a explicat ministrul Sănătăţii, la Institutul de Oncologie Bucureşti.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat duminică că decizia de a nu integra imediat cardurile de sănătate în noua carte electronică de identitate ține de nevoia de a gestiona temerile populației. Potrivit acestuia, încă există un procent semnificativ de români care se tem că noua carte de asigurări de sănătate electronică ar implica microcipare, iar până când aceste confuzii vor fi depășite, sistemul trebuie să rămână accesibil tuturor.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat cu privire la posibilitatea integrării cardurilor de sănătate în noile cărţi electronice de identitate.

Acesta a menționat că prima versiune a platformei informatice de asigurări de sănătate va fi disponibilă până la sfârșitul acestui an, însă funcționalitatea completă și integrarea totală vor fi realizate abia la finalul primului semestru, practic în august anul viitor.

”Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă, serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărei perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe el scrie că este expirat. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul. Rogobete a explicat de ce nu vor integra din prima cardurile de sănătate în noua carte electronică de identitate.

Ministrul Sănătăţii a explicat că există încă un procent semnificativ de români care se tem că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, ar putea fi microcipaţi. El a subliniat că autorităţile trebuie să ţină cont de această percepţie şi să asigure, până la clarificarea acestor confuzii, accesul tuturor pacienţilor în sistem, indiferent de modul de acces.