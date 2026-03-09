Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că platforma „Fără hârtie” a înregistrat până acum peste 2.200 de postări ale cetățenilor. Autoritățile analizează sesizările și le împart pe categorii pentru a identifica principalele probleme din relația cu instituțiile statului.

Potrivit vicepremierului, din cele peste două mii de sesizări s-au conturat aproximativ 15–20 de domenii în care oamenii întâmpină dificultăți atunci când interacționează cu administrația publică.

„Până acum, sunt peste 2.200 de postări ale oamenilor. Le împărțim pe categorii. Evident că din cele 2000 și ceva de postări se coagulează 15-20 de domenii în care oamenii întâmpină dificultăți în relația cu statul”, a spus vicepremierul la RFI.

Cele mai multe probleme sunt legate de implementarea cărții electronice de identitate. Oana Gheorghiu a explicat că situația este influențată și de faptul că acest document este un produs nou.

Vicepremierul a arătat că statul ajunge uneori să își creeze singur blocaje în procesul de implementare. Ea a explicat că unele instituții nu și-au instalat încă aplicațiile necesare pentru citirea noilor cărți de identitate sau nu și-au achiziționat cititoarele necesare pentru acest tip de document.

„Cele mai multe sunt în zona de carte electronică de identitate, pentru că este acest produs nou și din nefericire statul știe să se saboteze el pe el singur”, a afirmat Gheorghiu.

Vicepremierul a explicat că autoritățile vor analiza periodic sesizările primite prin platformă. Potrivit acesteia, Guvernul va colabora cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a identifica blocajele semnalate de cetățeni.

Oana Gheorghiu a arătat că, în fiecare lună, vor fi analizate primele zece domenii în care apar dificultăți în relația cu instituțiile statului. Autoritățile vor încerca să identifice soluții pentru aceste probleme.

În cazul în care blocajele sunt generate de legislație, Guvernul intenționează să sesizeze Parlamentul pentru a interveni asupra cadrului legal. Vicepremierul a explicat că unele probleme pot fi rezolvate doar prin modificarea unor prevederi legislative.

„Ce vom face împreună cu Ministerul Afacerilor Interne? Vom identifica blocajele și vom încerca să le rezolvăm. Deci luăm în fiecare lună primele zece domenii de blocaj și încercăm să le rezolvăm, iar dacă sunt blocaje care vin din legislație, vom încerca să sesizăm inclusiv Parlamentul privind nevoia de a interveni în anumite zone”.

Vicepremierul a precizat că persoanele care transmit sesizări prin platforma „Fără hârtie” vor primi un număr de urmărire. Acest număr le permite să verifice în orice moment stadiul solicitării depuse.

Potrivit Oanei Gheorghiu, autoritățile vor publica în fiecare lună un raport cu principalele zece domenii în care au fost identificate blocaje. Pe măsură ce unele probleme sunt rezolvate, vor fi analizate alte sesizări semnalate de cetățeni.

Vicepremierul a explicat că scopul acestui sistem este ca problemele identificate să fie rezolvate treptat și să nu mai poată fi blocate pe parcursul procesului administrativ.