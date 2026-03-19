Plata contactless fără plafon impus la nivel național reprezintă schimbarea majoră care redefinește modul în care consumatorii își folosesc cardurile în Marea Britanie, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli stabilite de FCA. Autoritatea a decis eliminarea limitei standard de 100 de lire sterline, oferind instituțiilor financiare libertatea de a-și adapta propriile praguri de tranzacționare.

Această modificare vine în contextul în care comportamentul de consum s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar vechea limită nu mai reflecta realitatea economică și nivelul actual al prețurilor. Potrivit GBNews, băncile și furnizorii de servicii de plată care dispun de sisteme solide de prevenire a fraudelor vor putea să stabilească propriile limite pentru plata contactless.

Consumatorii vor observa schimbări chiar de la finalul săptămânii, atunci când plafonul național va fi eliminat oficial. Cu toate acestea, implementarea efectivă va depinde de fiecare bancă în parte, ceea ce înseamnă că nu toate instituțiile vor aplica noile reguli simultan.

Autoritatea de reglementare a explicat că decizia urmărește să ofere flexibilitate sectorului financiar, pentru a ține pasul cu evoluția tehnologică și cu nevoile reale ale utilizatorilor, dar și pentru a compensa efectele inflației asupra cumpărăturilor zilnice.

Plata cu cardul devine mai personalizată pentru utilizatori, în condițiile în care noile reglementări permit inclusiv stabilirea unor limite individuale sau dezactivarea completă a funcției contactless. Această flexibilitate marchează o schimbare importantă în relația dintre clienți și bănci.

Datele furnizate de Barclays arată că metoda contactless a ajuns dominantă în Marea Britanie, cu 94,6% din tranzacțiile eligibile realizate prin această tehnologie în 2024. Această tendință a determinat necesitatea unor reguli mai adaptate realității din piață.

Specialiștii din domeniu subliniază avantajele noilor măsuri, dar atrag atenția și asupra responsabilității utilizatorilor.

„Pentru mulți consumatori, plata contactless este deja cea mai ușoară modalitate de plată, deoarece permite efectuarea de achiziții rapide fără a introduce un cod PIN”, a declarat Nicola Morgan, expertă în servicii financiare la Confused.

Aceasta a explicat și impactul concret al schimbării:

„Începând de joi, plafonul național de 100 de lire sterline va fi eliminat, ceea ce înseamnă că băncile vor putea să își stabilească propriile limite contactless și, în unele cazuri, să permită clienților să aleagă o limită care li se potrivește”.

Chiar dacă limita fixă dispare, autoritățile insistă că măsurile de siguranță rămân esențiale. Instituțiile financiare trebuie să mențină sisteme eficiente de monitorizare a fraudelor și să solicite periodic introducerea codului PIN, mai ales în cazul tranzacțiilor de valoare mai mare.

Pentru utilizatorii care iau în calcul majorarea limitelor pentru plata contactless, experții recomandă adoptarea unor măsuri simple de precauție, astfel încât securitatea fondurilor să nu fie afectată de noile facilități.