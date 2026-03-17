CEC Bank continuă dezvoltarea soluțiilor de plată digitale și extinde serviciul RoPay prin introducerea funcționalității P2M (Person-to-Merchant).

Prin aceasta soluție, comercianții – fie că sunt retaileri cu unul sau mai multe puncte de lucru, furnizori de utilități, companii de asigurare sau instituții la care se pot achita obligații fiscale sau amenzi – au posibilitatea de a încasa sume instant, prin CEC Bank, alternativ la utilizarea cardului sau a numerarului.

„Prin introducerea funcționalității RoPay P2M, plățile către comercianți pot fi realizate atât în mediul fizic, cât și în mediul online. În mediul fizic, plata se efectuează la POS-urile instalate de bancă, prin scanarea codului QR de către plătitor cu ajutorul aplicației sale de Mobile Banking. În mediul online, plata poate fi inițiată pe site-ul sau în aplicația comerciantului, prin scanarea unui cod QR sau prin utilizarea unui deep-link care redirecționează către aplicația de Mobile Banking a plătitorului. Extinderea serviciului RoPay face parte din demersurile noastre de a dezvolta soluții digitale de plată simple și accesibile”, a declarat Cristian Tudorancea, director al Direcției Carduri din CEC Bank.

După scanarea codului QR și confirmarea sumei, transferul este procesat instant, iar comerciantul primește imediat banii în cont.

În prezent, clienții CEC Bank pot utiliza serviciul RoPay pentru:

scanare cod QR afișat la POS;

scanare cod QR sticker;

scanare cod QR afișat din aplicația de Mobile Banking;

scanare cod QR afișat pe facturi;

plata pe site-ul comerciantului online prin scanarea codului QR sau prin redirecționare către aplicația de Mobile Banking;

plată sau cerere de plată prin număr de telefon

RoPay face parte din serviciul național de plăți mobile instant fără card, dezvoltat de Transfond împreună cu instituțiile financiar-bancare. Soluția permite utilizatorilor să efectueze transferuri instant și să plătească direct din aplicația de mobile banking.