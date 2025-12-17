Dacă ai un tânăr în apropiere care are sub 30 de ani, e posibil ca portofelul fizic să fie inutil pentru el. Banii cash au devenit pentru această categorie de vârstă mai degrabă o formă simbolică decât un mijloc de plată, fiind folosiți doar pentru mici cheltuieli sau răsfățuri.

Potrivit Juniper Research, aproximativ 4,4 miliarde de persoane folosesc portofele digitale la nivel global, iar numărul acestora ar putea crește cu 35% până în 2030. Generația tânără, cu vârste de până în 24 de ani, utilizează telefoanele pentru aproximativ 45% din achizițiile lor, mult peste media de 23% înregistrată la toate grupele de vârstă de către Rezerva Federală în 2025.

Numerarul reprezintă acum doar 14% din totalul plăților și este folosit predominant de persoanele de peste 55 de ani sau de gospodăriile cu venituri sub 25.000 de dolari pe an. Un sondaj McKinsey din 2024 arată că una din cinci persoane care utilizează portofele digitale în SUA și Europa iese din casă fără portofel fizic.

În Marea Britanie, doar 38% dintre tinerii între 18 și 24 de ani consideră portofelul sau poșeta esențială în viața de zi cu zi, potrivit organizației Link Scheme. În plus, 30% dintre americani declară că nu au retras numerar de la bancomat în ultima lună, iar 17% susțin că nu au scos deloc bani de mai mult de șase luni, conform unui sondaj LendingTree.

Această schimbare influențează percepția asupra banilor. Pentru adulții mai în vârstă, numerarul reprezintă o valoare reală, în timp ce pentru tineri poate fi echivalentul banilor de Monopoly. Hailey Moore, o tânără de 26 de ani din Los Angeles, afirmă că nu a mai folosit portofelul de mai bine de zece ani și că rareori are bani lichizi la ea. „Dacă am bani lichizi la mine, sunt bani care nu există”, spune ea.

„Pot folosi acești bani doar ca să-mi iau o mică delicatesă”.

Apple Pay a fost lansat acum 11 ani, însă inițial oamenii erau reticenți să-și înregistreze cardurile pe telefon. În timpul pandemiei, plățile contactless au devenit mult mai uzuale, iar utilizarea Apple Pay s-a extins rapid la cumpărăturile online. În prezent, metodele digitale și cardurile contactless au devenit prioritare pentru majoritatea cumpărătorilor tineri.

Monedele de un cent, care costau aproximativ doi cenți să fie tipărite, au fost eliminate în noiembrie. În plus, peste 250 de aeroporturi din SUA acceptă acum ID-uri digitale pentru zboruri interne. Diverse activități cotidiene pot fi realizate exclusiv prin telefon, iar companii precum Oura dezvoltă tehnologii care permit folosirea inelelor inteligente ca portofele și chei digitale.

Adam Gray, director de transformare la Stax Payments, afirmă că utilizatorii au mai multă încredere în portofelele digitale decât în numerar.

„Acestea sunt mai sigure decât dacă ai un portofel fizic plin cu numerar și carduri. Încercăm să permitem cât mai multor comercianți și locuri să îl utilizeze, deoarece este mai bine pentru toată lumea”.

Studiile arată că oamenii cheltuiesc mai mult cu cardul decât cu numerar. Totuși, pentru Generația Z, lucrurile se pot schimba: 54% dintre tineri spun că sunt mai predispuși să cheltuiască numerar fără să se gândească.

Moore explică faptul că folosește cardul de debit pentru majoritatea achizițiilor și cardul de credit doar pentru cumpărături mari sau cele care îi oferă puncte de recompensă. Obiectivul ei este să-și construiască istoric de credit și să evite cheltuielile excesive.

Un studiu al Universității Notre Dame arată că oamenii preferă numerarul pentru achizițiile care generează un sentiment de vinovăție. Cercetători MIT au descoperit că folosirea cardurilor de credit poate activa zone de plăcere în creier, favorizând cheltuielile impulsive. Același mecanism ar putea exista și în cazul plăților contactless, în funcție de notificările care reamintesc utilizatorului de cheltuielile efectuate.

Tot mai mulți tineri folosesc platforme precum Klarna sau Affirm, care permit împărțirea plății în rate. JD Power arată că Generația Z preferă aceste servicii față de cardurile de credit tradiționale. Sean Gelles, director senior al departamentului de informații despre plăți la JD Power, subliniază:

„Termenii de plată sunt mult mai rezonabili și mai transparenți decât termenii de plată cu cardul de credit”.

Frances Boyle, o tânără de 29 de ani din Seattle, spune că folosește aceste servicii pentru haine.

„Este aproape o modalitate de a justifica achiziția, pentru că îmi spun: «Nu pot cheltui peste 100 de dolari acum. Dar 20 de dolari pe lună, nu sună chiar atât de rău”.

Datele PayPal indică faptul că plata prin BNPL poate crește cheltuielile cu 91% la companiile mari și 62% la cele mici, jumătate dintre cumpărători fiind mai predispuși să finalizeze achiziția dacă opțiunea este disponibilă.

Tori Khutorna, o tânără de 28 de ani din Praga, folosește exclusiv portofel digital și aplicații care stochează actul de identitate.

„După ce am trecut la asta, nu am mai văzut nicio nevoie reală să am numerar”.

Totuși, experiențele de călătorie au demonstrat limitele acestei abordări. Khutorna a fost nevoită să ceară numerar unui străin pentru a cumpăra mâncare în Ucraina și a transfera banii ulterior. În Italia, nu a putut achiziționa un bilet de autobuz de la un automat defect, iar o pană de curent majoră a blocat toate plățile cu cardul într-un cartier.