Edilul Daniel Băluță a anunțat că, împreună cu consilierii Partidul Social Democrat din Consiliul General al Municipiului București, a depus un proiect de hotărâre care modifică o decizie adoptată în 2023. Documentul a fost înregistrat la Primăria Capitalei și urmează să fie dezbătut într-o ședință extraordinară programată pentru 24 februarie.

Conform proiectului, energia termică va fi furnizată populației exclusiv la parametrii contractuali prevăzuți în diagrama de furnizare actualizată, anexă la contractul cu Compania Municipală Termoenergetica București.

Plata apei calde și a căldurii ar urma să se facă doar în situația în care temperatura livrată corespunde celei stabilite contractual, prevedere care se aplică inclusiv pentru lunile ianuarie și februarie 2026.

„Ziua de astăzi marchează un moment T-0 în ceea ce privește modul în care administrația din București trebuie să interacționeze cu cetățenii. După zeci de ani în care lipsa de dreptate și-a făcut simțită prezența din ce în ce mai des în viețile oamenilor, culminând cu promisiunile multiple pe care le-am avut în ultimii 35 de ani, astăzi este timpul să spunem stop nedreptăților și să luăm atitudine. Hotărârea de Consiliu General pe care am depus-o nu face altceva decât să modifice o hotărâre de Consiliu General din anul 2023. La articolul 2 al hotărârii se introduc cinci alineate noi, după cum urmează: energia termică va fi furnizată populației la parametrii contractuali conveniți, conform diagramei de furnizare actualizate, anexă la contract. Odată cu această prevedere, va fi modificat însuși contractul de furnizare a energiei termice, stipulând clar că apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este la temperatura contractuală corectă. Așa cum statul român știe să impună taxe și impozite oamenilor, tot la fel trebuie să ofere și servicii de calitate corespunzătoare”, a declarat Daniel Băluță în cadrul unei conferințe de presă.

Primarul Sectorului 4 a explicat că, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, Termoenergetica va trebui să actualizeze diagrama de furnizare a energiei termice pentru populație și asociațiile de proprietari.

În cazul în care agentul termic nu este livrat la temperatura convenită, consumatorii vor avea dreptul la diminuarea prețului, conform unei formule de calcul stabilite prin regulament.

Tot în acest interval de trei luni, compania va fi obligată să elaboreze o formulă clară și concisă pentru aplicarea reducerilor de preț, formulă care va fi supusă aprobării Consiliului General. Daniel Băluță a subliniat că demersul nu reprezintă o instigare la neplata facturilor, ci o corectare a regulilor contractuale, în condițiile în care serviciile nu sunt livrate la nivelul prevăzut.

„În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Termoenergetica București are obligația de a actualiza diagrama pentru furnizarea energiei termice către populație și asociațiile de proprietari. În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populația are dreptul la diminuarea prețului conform formulei de calcul stabilite prin regulament. În aceeași perioadă de trei luni, Termoenergetica este obligată și să stabilească o formulă de calcul clară și concisă pentru aplicarea diminuărilor de preț, care va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București”, a mai spus edilul.

În cadrul conferinței de presă, Daniel Băluță a reluat tema fuziunii dintre ELCEN și Termoenergetica, pe care o consideră esențială pentru eficientizarea sistemului de producție, transport și distribuție a agentului termic.

El a arătat că producția de energie este profitabilă, în timp ce pierderile se înregistrează la nivelul administrației Capitalei, în contextul unui buget local afectat de datorii cumulate de aproximativ opt miliarde de lei.

Primarul Sectorului 4 susține că fără fuziunea celor două entități și fără o finanțare corectă a municipiului București, problemele din sistemul de termoficare se vor repeta în fiecare iarnă.

„În privința termoficării există două probleme majore. Prima problemă este fuziunea ELCEN cu Termoenergetica, pentru că partea de producție a energiei este una profitabilă (peste 100 de milioane de euro pe an, bani care ar fi putut fi folosiți pentru un surplus de investiții în rețeaua de distribuție), în timp ce pierderile sunt la Primăria Capitalei. A doua problemă este legată de ritmul mult prea lent în care se modernizează rețeaua de distribuție. E drept, totul se mișcă lent pentru că efortul este subfinanțat, bugetul Capitalei fiind pe minus cu aproximativ 8 miliarde de lei, cam cât înseamnă, de fapt, datoriile însumate ale STB-ului și ale Termoenergetica. Prin urmare, niciodată nu vom avea un sistem funcțional, atâta timp cât cele două entități nu funcționează împreună și atâta timp cât finanțarea municipiului București nu este una corectă. De aceea, prin această hotărâre, punem presiune pe Guvernul României să îndeplinească aceste două obiective: fuziunea, pe de o parte, și, pe de altă parte, finanțarea corectă, pentru că altfel, în fiecare iarnă, situația va fi din ce în ce mai departe de normalitate. Este, așadar, o problemă a instituțiilor statului, nu a oamenilor. Nici nu contează cine-i de vină. Noi ne pierdem de multe ori în explicații. Pe oameni îi interesează ca apa caldă să vină la temperatura corectă în casă, ori, dacă nu se întâmplă asta, undeva trebuie să spunem STOP!”, a mai declarat Daniel Băluță.

În opinia sa, inițiativa depusă la CGMB reprezintă un semnal de presiune instituțională asupra Guvernului, dar și un mecanism de protecție pentru consumatori, astfel încât plata să fie corelată direct cu calitatea serviciului primit.