Fiona Hill, expertă în politica rusă și fost consilier pentru securitate națională la Casa Albă, a atras atenția asupra modului în care Vladimir Putin îl influențează pe Donald Trump și asupra obstinației Rusiei în războiul din Ucraina. Într-un podcast realizat de The Independent, Hill subliniază că președintele rus folosește laudele și lingușirea pentru a-i alimenta ego-ul lui Trump, continuând totodată să își urmeze planurile strategice în regiune.

Hill explică că Putin vede războiul ca pe o componentă centrală a identității și puterii sale: economia, politica și societatea rusă sunt toate organizate în jurul menținerii conflictului din Ucraina. În același timp, președintele rus înțelege cât de mult se simte Trump flatat de simpla asociere cu lideri mondiali, folosindu-se de această percepție pentru a-și avansa interesele.

„Este extrem de dificil să ne imaginăm cum Putin ar renunța la asta. Întreaga sa economie, întreaga sa societate, întreaga sa politică, întreaga sa conservare de sine se învârt în jurul continuării acestui război”, a spus Fiona Hill în cadrul podcastului.

Fosta consilieră a amintit întâlnirea dintre cei doi lideri la summitul G20 din Osaka, Japonia, în 2019, unde discuțiile s-au concentrat pe rachete nucleare, avantajul strategic al Rusiei față de Statele Unite și sprijinul acordat Israelului. Hill a remarcat că, deși Putin glumea pe seama lui Trump, traducătorii treceau uneori cu vederea nuanțele limbajului și intențiile sale, ceea ce sporea influența rusului.

Din perspectiva lui Hill, admirația lui Trump pentru Putin se bazează pe percepția de egalitate și prestanță: liderul american îl vede pe dictatorul rus ca pe un model al puterii și al succesului, ceea ce îi oferă și lui un sentiment de statut și recunoaștere.