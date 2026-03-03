Un sondaj online realizat în februarie, la inițiativa Fundației Comunitare București, arată că peste 70% dintre respondenți cred că un cutremur de peste 7 grade pe scara Richter s-ar putea produce în orice moment în următorii zece ani. Cu toate acestea, doar puțin peste 13% afirmă că sunt pregătiți să facă față primelor 72 de ore după un astfel de eveniment.

Teama principală este legată de producerea seismului în sine (63,5%), urmată de riscul prăbușirii clădirii în care se află (48,2%). Aproape 40% dintre cei chestionați se tem că autoritățile nu vor putea interveni rapid pentru toți cei afectați.

În același timp, doar aproape 8% dintre respondenți au un plan concret de acțiune pentru ei și familie, iar 8 din 10 consideră că sunt insuficient pregătiți pentru a face față lipsei utilităților după dezastru.

În acest context, Fundația Comunitară București lansează, prin programul „Bucureștiul Pregătit”, susținut de Lidl România, „Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore”, un ghid practic realizat împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

„Frica nu ține loc de plan, iar realitatea este că, la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977 care a devastat Capitala, suntem în continuare nepregătiți. Primele ore după un seism nu sunt despre panică, ci despre decizii simple, luate din timp. În lipsa unui plan, reacția este însă instinctivă și, de multe ori, greșită. Lansăm un ghid concret de supraviețuire în primele 72 de ore tocmai pentru a acoperi golurile și a reduce vulnerabilitatea. Fiecare persoană, fiecare familie și fiecare bloc trebuie să știe concret ce are de făcut și cum poate depăși mai ușor următorul mare cutremur”, explică Alina Kasprovschi, director executiv al Fundației Comunitare București.

Ghidul este disponibil gratuit pe bucurestiulpregatit.ro/72h și urmează să fie publicat și pe platforma fiipregatit.ro, administrată de DSU.

Documentul detaliază pașii care trebuie urmați în trei etape esențiale:

Primele 6 ore – prioritare sunt siguranța personală și salvarea: adăpostirea corectă în timpul seismului, evaluarea riscurilor, oprirea utilităților, evacuarea în siguranță și reunirea familiei într-un punct stabilit anterior. Intervalul 6–24 de ore – organizarea resurselor și identificarea unui adăpost temporar sigur, informarea exclusiv din surse oficiale. Intervalul 24–72 de ore – menținerea coeziunii la nivel de bloc sau cartier, distribuirea resurselor și pregătirea pentru eventuală relocare.

Ghidul include, de asemenea, recomandări privind planul familial, liste de verificare, desemnarea unui coordonator temporar la nivel de bloc, identificarea persoanelor vulnerabile și conținutul minim al rucsacului de urgență necesar pentru primele 72 de ore.

Datele cercetării arată că doar 14% dintre respondenți s-au informat sau au participat la un curs de pregătire pentru cutremur și tot 14% au pregătit un rucsac de urgență. Numai 11% spun că au stabilit o soluție temporară de adăpost în afara locuinței.

Sondajul a fost realizat online, în februarie 2025, prin platforma iVox, pe un eșantion de peste 400 de persoane din București și împrejurimi.

În ultimul an, Fundația Comunitară București a facilitat colaborarea a 30 de instituții publice și organizații implicate în gestionarea situațiilor de urgență, contribuind la elaborarea acestui plan.

Prin programul „Bucureștiul Pregătit”, lansat în urmă cu șapte ani, organizația urmărește transformarea pregătirii pentru cutremur dintr-un demers punctual într-un mecanism funcțional la nivel de oraș. În perioada următoare, prioritatea este ca „Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore” să ajungă în cât mai multe blocuri, școli și comunități din Capitală, astfel încât fiecare bucureștean să știe cum să reacționeze în orele critice de după un seism major.