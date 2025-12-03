Potrivit explicațiilor oferite de Adrian Negrescu pe Facebook, această măsură reprezintă o încercare de „control automat” al prețurilor, care ignoră mecanismele de piață și modul în care cererea și oferta reglează valorile produselor.

Managerul firmei de consultanță Frames consideră că demersul ministrului este extrem de periculos pentru economia de piață și contravine legislației europene și principiilor concurenței. Acesta arată că plafonarea adaosului comercial lovește în capitalul românesc din agricultură, distribuție și comerț, crescând dependența economiei de importuri.

Adrian Negrescu menționează că, de aproape patru ani de când este la conducerea Ministerului Agriculturii, Barbu a susținut constant plafonarea adaosului drept soluție universală pentru creșterea prețurilor, însă efectele acestei măsuri au fost limitate.

Acesta subliniază că introducerea plafonării adaosului va avea efecte negative asupra pieței, amplificând îngrijorarea investitorilor din sectorul agricol și retailul românesc, domenii deja afectate de scăderea vânzărilor și de retragerea capitalului.

„Ministrul Agriculturii, dl Barbu, lansează o nouă formulă de-a dreptul halucinantă prin care încearcă să ,,controleze’’ prețurile produselor agroalimentare. Dl. Barbu își propune să creeze un mecanism de plafonare a adaosului la toate produsele alimentare care să fie aplicat atunci când inflația trece de 5%. Altfel spus, ministrul Agriculturii vrea să instituie un mecanism automat de tip ,,mercurial” menit să rezolve, din pix, dinamica prețurilor din economie. Pare că dl. ministru nu înțelege cum funcționează piața, cum se reglează prețurile în funcție de cerere și ofertă, cum se finanțează business-urile. Afirmând sus și tare că vrea ,,prețuri decente’’ pentru românii săraci, dl. Barbu alunecă într-un tip de discurs extrem de periculos care nu are nicio legătură cu valorile economiei de piață, cu legislația europeană. Dincolo de contradicția extrem de evidentă cu legislația concurenței, cu aquis-ul comunitar în materie, acest demers de tip ,,Don Quijote în luptă cu inflația’’ va avea, cu siguranță, efecte negative în piață”, a scris Negrescu pe Facebook.

Adrian Negrescu afirmă că declarațiile ministrului Agriculturii nu ar face decât să amplifice îngrijorarea investitorilor din sectorul agricol și din retailul românesc, domenii care ar fi deja afectate puternic de scăderea vânzărilor și de ieșirile de capital.

Dincolo de acest context, era evident de ani de zile că plafonarea adaosului ar însemna o lovitură asupra capitalului românesc din agricultură, distribuție și comerț, crescând în cele din urmă dependența economiei de importuri.

În ciuda multor eforturi, prețurile produselor alimentare continuă să crească, România înregistrând inflația alimentară cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Negrescu atrage atenția și asupra efectului de „water bed” (pat cu apă), prin care scumpirea produselor neincluse pe lista guvernamentală poate continua, demonstrând lipsa înțelegerii mecanismelor economice de către ministru.

„Declarațiile acestui ministru nu fac altceva decât să pună gaz pe focul îngrijorării investitorilor din sectorul agricol și retailul românesc, domenii afectate tot mai puternic de scăderea vânzărilor și de ieșirile de capital. Asta dincolo de faptul evident de ani de zile că plafonarea adaosului înseamnă, în esență, să lovești în capitalul românesc din agricultură, din distribuție și comerț, practic să crești dependența economiei de importuri. În cei aproape 4 ani de când este ministrul Agriculturii, dl. Barbu ne-a tot livrat această plafonarea a adaosului comercial drept soluție universală la problema creșterii prețurilor – efectele fiind inerente. În ciuda eforturilor dl. Barbu de a ne prezenta o realitate paralelă, prețurile produselor alimentare au continuat să crească – inflația la produsele alimentare este la un nivel record în UE. Asta dincolo de efectul de ,,water bed’’ pe care pare că ministrul nu îl înțelege (scumpirea celorlalte produse care nu se află pe lista guvernamentală). Oare în tot Ministerul Agriculturii nu mai există niciun specialist capabil să vină și cu alte soluții menite să sprijine și nu să îngroape agricultura și sectorul de food din România?”, a conchis Negrescu.

Postarea poate fi vizualizată aici.