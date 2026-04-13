Piețele globale de energie au înregistrat o creștere accelerată a prețului petrolului la începutul săptămânii, pe fondul riscului tot mai mare de întrerupere a fluxurilor maritime din Orientul Mijlociu.

Creșterea a fost declanșată de evoluții geopolitice majore și de deteriorarea negocierilor dintre Statele Unite și Iran, factori care au amplificat temerile privind securitatea aprovizionării globale cu energie.

Potrivit datelor de piață citate de CNBC, țițeiul american a depășit pragul de 104 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a trecut de 102 dolari.

Contractele futures pentru țițeiul american cu livrare în luna mai au urcat cu peste 8%, atingând aproximativ 104,8 dolari/baril.

În paralel, benchmark-ul internațional Brent, referință pentru piețele globale, a înregistrat un avans de peste 7%, ajungând la 102,2 dolari/baril.

Această evoluție reflectă o reacție tipică a piețelor la riscuri geopolitice majore: creșterea anticipată a prețurilor din cauza posibilelor întreruperi de ofertă.

Tensiunile au escaladat după ce CENTCOM a anunțat posibile măsuri de blocare a traficului maritim către și din porturile iraniene.

Măsura vine în contextul eșecului negocierilor diplomatice recente dintre Washington și Teheran.

Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol, este considerată unul dintre cele mai sensibile „chokepoint-uri” energetice din lume.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai critice rute maritime globale pentru transportul de petrol și gaze naturale lichefiate.

Aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol a tranzitat această rută înainte de escaladarea conflictului.

Orice blocaj sau perturbare în această zonă are efecte imediate asupra prețului petrolului, inflației globale și stabilității economice internaționale.

Tensiunile au fost amplificate de declarațiile președintelui american Donald Trump, care a sugerat posibilitatea blocării Strâmtorii Hormuz în cazul în care Iranul nu acceptă condițiile negocierilor.

În același timp, au apărut informații privind posibile opțiuni militare limitate analizate de administrația americană, ceea ce a crescut nivelul de incertitudine pe piețele globale.

Discuțiile diplomatice au fost marcate de divergențe majore.

JD Vance a declarat că Iranul nu a oferit garanții clare privind renunțarea la programul său nuclear, ceea ce a dus la blocajul negocierilor.

De partea cealaltă, oficialii iranieni susțin că SUA nu au reușit să construiască încredere în cadrul dialogului diplomatic.

Media de stat iraniană, inclusiv Press TV, a transmis poziția Teheranului potrivit căreia Iranul își păstrează controlul strategic asupra rutelor maritime din regiune.

Traficul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut semnificativ în ultimele zile, în condițiile creșterii riscurilor de securitate.

Datele logistice indică o reducere drastică a numărului de nave față de nivelurile obișnuite, când sute de petroliere tranzitau zilnic zona.

Această scădere contribuie direct la presiunea asupra ofertei globale de petrol.

Analiștii de la Schroders avertizează că piața petrolului rămâne extrem de sensibilă la evoluțiile din următoarele săptămâni.

O eventuală revenire a fluxurilor maritime la niveluri apropiate de normal ar putea stabiliza prețurile.

În schimb, menținerea incertitudinii geopolitice ar putea duce la: