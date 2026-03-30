Colliers arată că primul trimestru din 2026 se conturează drept cel mai bun început de an pentru piața de birouri din ultimul deceniu, cu tranzacții estimate la circa 130 de milioane de euro. Nivelul depășește de peste trei ori media perioadei ianuarie-martie din ultimii 10 ani, semnalând o revenire vizibilă a interesului investitorilor.

Printre cele mai importante tranzacții se numără vânzarea celei de-a doua clădiri din proiectul Equilibrium, dezvoltat de Skanska, către fonduri administrate de Gránit Asset Management, transferul proiectului @Expo al Atenor către Equora Capital, dar și achiziția Record Park de către INNO Investments, prin fondul BT Property.

Aceste mișcări sunt relevante nu doar prin valoare, ci și prin profilul cumpărătorilor, în condițiile în care piața atrage investitori noi sau relativ noi, ceea ce indică o diversificare a bazei de capital activ.

Relansarea segmentului de birouri este susținută și de schimbările din piața muncii. Tot mai multe companii încurajează revenirea angajaților la birou pentru mai multe zile pe săptămână, ceea ce contribuie la creșterea atractivității spațiilor office în ochii investitorilor.

Declarație: investitorii pariază pe potențialul pieței

Potrivit specialiștilor, evoluțiile din primul trimestru indică o încredere în fundamentele economiei locale, în ciuda contextului volatil:

„Debutul de an, marcat de cele trei tranzacții majore de pe segmentul de birouri, oferă o perspectivă pozitivă asupra pieței investițiilor imobiliare și demonstrează că anumiți investitori mizează pe reziliența și pe potențialul de creștere al economiei locale, reușind să privească dincolo de incertitudinile pe termen scurt. Segmentul de birouri se menține sub vârfurile istorice de 400-500 milioane de euro pe trimestru (stabilite în T4 2022 și T3 2020 ca urmare a achizițiilor unor portofolii mari de către Pavăl Holding și AFI Europe), însă depășește media trimestrială de 100 de milioane de euro înregistrată în ultimul deceniu și reprezintă o creștere substanțială față de ceea ce vedeam de regulă la început de an, în primele 3 luni. Acest avans peste trendul obișnuit al perioadei 2016-2025 arată că unii investitorii mizează pe fundamentele pe termen lung ale pieței locale și pe oportunitățile de moment”, explică Robert Miklo, Head of Capital Markets la Colliers România.

Pe fondul unui început solid de an și al unor tranzacții aflate în diferite stadii de negociere, perspectivele pentru 2026 rămân optimiste.

În lipsa unor șocuri majore, volumul total al investițiilor imobiliare ar putea depăși media anuală istorică de aproximativ 800 de milioane de euro, înregistrată în ultimul deceniu.

România continuă să fie atractivă pentru investitori la nivel european, datorită ritmului de creștere economică și dinamismului sectoarelor imobiliare, dar și prin evoluția mai prudentă a randamentelor, care oferă o poziție defensivă activelor locale.

Datele din piețele vest-europene indică, de asemenea, o revenire a interesului investițional. Conform raportului Colliers Global Investor Outlook 2026, Europa rămâne o destinație importantă pentru capital, iar evoluțiile din aceste piețe ar putea fi replicate treptat și în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România