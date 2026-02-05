Piața de retail modern din România continuă să se extindă, atingând în 2025 un nou prag simbolic. Potrivit datelor analizate de Colliers, stocul total de spații comerciale moderne a depășit 5 milioane de metri pătrați, evoluție susținută în principal de dezvoltarea parcurilor de retail și de interesul investitorilor pentru orașele cu putere de cumpărare în creștere.

Această evoluție vine într-un context în care consumul rămâne un motor important al economiei, iar retailerii își ajustează strategiile pentru a fi mai aproape de consumatori, în special în zonele urbane secundare.

Conform analizei Colliers, cea mai mare parte a noilor livrări a fost generată de proiectele de tip retail park, care au continuat să se extindă atât în orașe mari, cât și în localități mai mici, unde astfel de formate lipsiseră până recent.

Acest tip de dezvoltare este preferat de investitori datorită costurilor mai reduse de construcție, flexibilității spațiilor și interesului constant al retailerilor internaționali și locali pentru formate cu acces facil și parcare la nivel.

Extinderea stocului de retail modern nu s-a concentrat exclusiv în marile centre urbane. Dimpotrivă, orașele regionale și secundare au atras o parte semnificativă din noile proiecte, pe fondul cererii în creștere și al competiției reduse față de piețele mature.

Retailerii își extind astfel prezența în zone unde potențialul de consum este încă insuficient exploatat, iar consumatorii beneficiază de acces mai bun la branduri și concepte moderne.

„Piața de retail din România continuă să fie una dintre cele mai dinamice din Europa Centrală și de Est, iar depășirea pragului de 5 milioane de metri pătrați confirmă interesul constant al dezvoltatorilor și retailerilor pentru această piață”, se arată în comunicatul Colliers.

Potrivit companiei de consultanță, pipeline-ul de proiecte rămâne solid, iar dezvoltările anunțate pentru următorii ani indică o continuare a tendinței de creștere, cu accent pe formate eficiente și adaptate nevoilor locale.

În același timp, dezvoltatorii sunt tot mai atenți la mixul de chiriași, la sustenabilitate și la integrarea componentelor de servicii și divertisment, pentru a răspunde schimbărilor de comportament ale consumatorilor.