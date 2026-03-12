Autoritățile române fac demersuri pentru deschiderea pieței chineze pentru produsele agroalimentare românești.

Potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, discuțiile cu partea chineză au avansat, iar exporturile ar putea începe în perioada următoare, după semnarea unui memorandum bilateral.

„Am reuşit în momentul de faţă să avem discuţii bilaterale şi vom semna în China primele exporturi de produse lactate, parte de carne de pui, tratată termic, produse acvatice şi în continuare vom discuta şi vom aborda export de porc şi produse din carne de porc şi bineînţeles punctul nostru foarte exportul de cereale”, a anunţat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la AGRO TV.

Ministrul a precizat că unele acorduri comerciale au fost deja încheiate, iar semnarea memorandumului va oficializa accesul produselor românești pe piața chineză.

„Sunt semnate contracte şi, după semnarea memorandumului în China, este pentru prima oară când fermierii români vor exporta produse agroalimentare în China. Îmi doresc foarte mult. Este o piaţă foarte bună”, a mai declarat Florin Barbu.

Accesul la această piață ar putea deschide oportunități importante pentru sectorul agricol românesc, în special pentru procesatori și fermieri.

Florin Barbu a subliniat că produsele alimentare realizate de companiile românești sunt apreciate pentru calitatea și standardele ridicate.

„produsele agroalimentare realizate de către procesatorii români au cea mai curată etichetă din Uniunea Europeană”.

Potrivit ministrului, aceste caracteristici au contribuit la interesul manifestat de partea chineză pentru produsele românești.

„Lucrul acesta a făcut şi partea chineză să aleagă aceste produse româneşti care vor merge începând de săptămâna viitoare la export pentru China. Este o piaţă foarte importantă pentru producătorii şi fermierii noştri (…) Volume foarte mari. Peste 30% din produsele lactate din România vor merge în piaţa din China. Şi o cifră de ordinul cât miliarde de euro”, a mai explicat ministrul.

Florin Barbu urmează să efectueze o vizită oficială în China, unde va fi semnat documentul bilateral care va permite oficial exportul produselor agroalimentare românești pe această piață.

Autoritățile estimează că accesul pe piața chineză ar putea genera volume importante de export, în special pentru lactate, carne de pasăre, produse acvatice și, pe termen mediu, pentru carne de porc și cereale.