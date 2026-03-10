Dialogul dintre Ilie Bolojan și reprezentanții grupului german Schwarz Group a vizat noi oportunități de investiții în România, în special în sectorul producției alimentare, dar și promovarea produselor românești pe piețele europene.

La întrevedere a participat și directorul executiv al grupului german, Gerd Chrzanowski, alături de Christian Groh. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea unor proiecte care să contribuie la extinderea capacităților de producție din sectorul alimentar și la consolidarea exporturilor de produse românești în Uniunea Europeană.

În cadrul întâlnirii, premierul Ilie Bolojan a prezentat pachetul de stimulare economică promovat de Guvern, care include mai multe mecanisme menite să încurajeze investițiile. Printre acestea se numără credite susținute prin garanții guvernamentale, scheme de ajutor de stat și alte facilități acordate în conformitate cu normele europene. Executivul mizează pe aceste instrumente pentru a sprijini dezvoltarea sectorului alimentar și pentru a stimula investițiile companiilor internaționale interesate de piața românească.

De asemenea, Guvernul pune la dispoziția investitorilor o serie de pârghii pentru încurajarea proiectelor care vizează creșterea capacităților de producție în industria alimentară. Autoritățile consideră că astfel de investiții pot contribui la consolidarea lanțurilor de aprovizionare locale și la creșterea competitivității produselor românești pe piețele externe.

Un alt subiect discutat la inițiativa premierului a fost promovarea producătorilor români pe piețele europene. Executivul și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini companiile românești care pot deveni competitive la nivel internațional, astfel încât acestea să își extindă capacitățile de producție și să atingă standardele cerute de piețele externe. În acest context, colaborarea cu companii internaționale de mari dimensiuni este văzută ca un factor care poate accelera transformarea și modernizarea producătorilor locali.

„Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-şi crească capacitatea de producţie şi să ajungă la standardele cerute de pieţele externe, însă colaborarea cu companii internaţionale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, a transmis Bolojan.

Pe agenda întâlnirii de la Palatul Victoria s-au regăsit și subiecte legate de digitalizare și securitate cibernetică. Reprezentanții Guvernului au discutat despre oportunitățile de investiții în domeniul digital și despre posibile forme de colaborare în acest sector. Digitalizarea, integrarea sistemelor digitale și securitatea cibernetică sunt considerate priorități pentru autorități, având în vedere impactul direct pe care aceste domenii îl au asupra funcționării economiei și asupra mediului de afaceri.

Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit reprezentanților companiei germane pentru investițiile realizate până acum în România și a subliniat că economia românească oferă în continuare numeroase oportunități pentru extinderea portofoliului de proiecte pe piața locală.

Din partea Guvernului României, la întâlnirea cu reprezentanții companiei germane au mai participat vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca și consilierul de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, Raul Gutin.

Grupul german Schwarz este unul dintre liderii internaționali din retail, având sediul în orașul german Neckarsulm. Compania operează lanțurile de magazine Lidl și Kaufland și are o prezență globală puternică. Grupul are peste 595.000 de angajați și aproximativ 14.200 de magazine în 32 de țări.

Potrivit datelor raportate pentru anul fiscal 2024, Schwarz Group a înregistrat vânzări de 175,4 miliarde de euro. Activitatea companiei acoperă întregul ciclu de valoare, de la producție prin divizia Schwarz Produktion, până la retail, reciclare prin compania PreZero și servicii de digitalizare prin divizia Schwarz Digits. În acest context, România este considerată o piață importantă pentru dezvoltarea viitoare a grupului.