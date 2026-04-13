„Ungaria și poporul au scris istorie ieri. Istorie în timp real. O victorie decisivă, o majoritate covârșitoare în Parlament. Vom avea 139 de reprezentanți, un record. Poate chiar 142. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Asta ne dă un mandat puternic, dar și o responsabilitate uriașă.”

Magyar a arătat că partidul Fidesz, care anterior deținea două treimi din Parlament, a ajuns acum la doar o cincime din mandate.

El a explicat că rezultatul vine în contextul în care partidul aflat la putere ar fi folosit un aparat de stat și o mașină de propagandă pentru a răspândi informații false, situație pe care a descris-o ca fiind nemaivăzută după 1990. Potrivit acestuia, fără acest mecanism, partidul său ar fi obținut și mai multe mandate.

În același timp, a spus că populația a înțeles semnificația votului și că acesta va influența direcția țării pentru mult timp.

Număr total mandate în Parlament: 199

Progres procesare națională: 98,94%

Formațiune Pe listă Individual Total mandate TISZA 45 92 137 FIDESZ 42 13 55 KDNP – – (incluse în FIDESZ) Mi Hazánk 6 0 6

Peter Magyar a afirmat că se așteaptă la o tranziție rapidă a puterii, menționând că, potrivit legii, data de 4 mai este termenul limită pentru validarea rezultatelor. El a cerut președintelui să convoace noul Parlament cât mai repede, ideal chiar pe 5 mai, fără a aștepta termenul maxim de 30 de zile.

Totodată, a solicitat să fie invitat să formeze noul guvern, susținând că administrația anterioară a afectat grav țara. A mai spus că noul executiv, pe care îl va conduce, va reprezenta toți cetățenii și că schimbarea actuală este una de regim, nu doar politică.

„Ne așteptăm ca tranziția să fie una rapidă. Potrivit legii, pe 4 mai e ultima zi în care rezultatele vor fi validate. Președintele, care e o marionetă, trebuie să întrunească noul parlament la maximum 30 de zile, dar eu îl rog să nu aștepte până pe 12 mai, poate chiar pe 5 mai. Îl rog să mă invite să formez noul cabinet, pentru că Ungaria a fost jefuită, devastată de cea mai coruptă administrație din UE.”

Magyar a transmis că Ungaria va rămâne parte a Europei, indiferent de direcția anterioară a guvernării, și că țara va fi un partener constructiv în cadrul Uniunii Europene și NATO. El a explicat că populația este mândră de apartenența la aceste structuri și că propaganda anterioară ar fi transmis informații false despre aceste relații.

„Țara a fost preluată de o grupare de crimă organizată, așa că avem nevoie de o schimbare de regim. Nu vom fi perfecți, vom face greșeli, dar când o vom face, ne vom asuma responsabilitatea. Ungaria va aparține Europei, indiferent ce intenționa guvernul corupt până acum.”

În ceea ce privește măsurile concrete, Peter Magyar a anunțat că una dintre primele decizii va fi aderarea la Parchetul European și înființarea unui birou anticorupție. El a explicat că toate cheltuielile din bani publici vor fi verificate și că vor fi încurajate inclusiv sesizările anonime.

De asemenea, a declarat că va fi modificată Constituția pentru a introduce o limită de maximum două mandate pentru funcția de premier, adică opt ani în total. Această regulă ar urma să se aplice tuturor, inclusiv lui Viktor Orban, care a condus țara timp de două decenii.

„Vom începe cu măsurile anticorupție, vom adera la Parchetul European și vom modifica Constituția astfel încât un premier să poate conduce țara maximum 8 ani, două mandate. Avem mandat de la popor să facem asta.”

Magyar a mai spus că vor fi analizate documentele secrete semnate de fostul guvern și că acestea vor fi revizuite și făcute publice, inclusiv informații despre împrumuturile contractate. În paralel, a acuzat conducerea Ministerului de Externe că ar distruge documente în această perioadă.

În plan economic, liderul a menționat că o prioritate importantă este recuperarea unor fonduri de aproximativ 8 miliarde de forinți, fără de care economia Ungariei nu ar putea funcționa în parametri normali.

Referindu-se la activitatea politică din ultimii ani, Magyar a explicat că succesul formațiunii sale se bazează pe contactul direct cu oamenii, după ce a vizitat sute de localități și a discutat cu cetățenii în mod constant. De asemenea, a spus că viitorul guvern va continua această abordare și va organiza inclusiv ședințe publice, unde oamenii vor putea pune întrebări direct.

În cadrul sesiunii de întrebări, Peter Magyar a fost întrebat ce va face dacă președintele nu demisionează. Acesta a răspuns că el și parlamentarii vor continua să fie prezenți printre oameni și că vor organiza inclusiv ședințe de guvern publice, unde cetățenii vor putea adresa întrebări.

El a susținut că președintele ar acționa ca o marionetă a actualului regim și că nu ar reprezenta interesele cetățenilor, motiv pentru care ar trebui să demisioneze. A adăugat că există soluții legale în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, invocând majoritatea parlamentară pe care o deține.

„Răspund mai întâi la prima întrebare: eu și parlamentarii vom continua să fim prezenți printre oameni. Vom face chiar ședințe de guvern publice, la care oamenii să pună întrebări. Președintele Ungariei e o marionetă a acestui regim, nu au fost aleși ca să lucreze pentru oameni, ci pentru a semna tot. Nu avem nevoie de asemenea oameni ca președinți, a ales ca țara să fie jefuită. Trebuie să demisioneze, așa a vrut poporul maghiar. Sper că mai are rămășițe de demnitate. Altminteri, avem soluții legale, avem o supoermajoritate care ne permite să facem multe lucruri.”

Întrebat despre limitarea mandatelor, Magyar a explicat că noul guvern va avea o structură diferită față de cea anterioară, cu ministere sectoriale în locul celor mari și cu o reorganizare a serviciilor. A reiterat că limita de mandate se va aplica inclusiv lui Viktor Orban.

„Vom avea o structură diferită de guvern față de FIDESZ. Ei au avut ministere mari, noi vom avea ministere sectoriale, vom pune serviciile secrete acolo unde le e locul. Orban a fost premier pentru 20 de ani, deci această limitare i se va aplica și lui.”

