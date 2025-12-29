În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, prin implementarea Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, AMOFM București a facilitat angajarea a 14.141 de persoane. Aproape jumătate dintre acestea, respectiv 7.129, au fost femei, potrivit informațiilor transmise de instituție.

Datele centralizate de AMOFM arată că cele mai multe persoane angajate au avut peste 45 de ani, respectiv 5.286 de persoane, dintre care 1.539 aveau peste 55 de ani. Un număr apropiat, de 5.167 de persoane, se încadrează în grupa de vârstă 35–45 de ani.

Alte 2.990 de persoane aveau între 30 și 35 de ani, 337 între 25 și 30 de ani, iar 361 au fost tineri sub 25 de ani. Dintre aceștia, o parte importantă au fost tineri NEETs, respectiv persoane care nu sunt încadrate profesional și nu urmează o formă de educație sau formare.

În ceea ce privește nivelul de pregătire, cele mai multe persoane încadrate în muncă au avut studii liceale, respectiv 5.474 de persoane. Alte 2.898 aveau studii profesionale, iar 3.855 erau absolvenți de studii superioare.

Aceste date indică faptul că măsurile active de ocupare au vizat un spectru larg de calificări și competențe, adaptate cererii de pe piața muncii din Capitală.

Din totalul celor 14.141 de persoane încadrate prin AMOFM București, 4.203, adică aproape 30%, au fost considerate greu ocupabile. Încadrarea într-o astfel de categorie se face în urma procesului de profilare a persoanelor aflate în evidențele agenției.

Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

„Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AMOFM Bucureşti. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată ulterior”, transmite instituția.

În aceeași perioadă, 27.632 de persoane au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidențele AMOFM București, fie pentru obținerea indemnizației de șomaj, fie pentru accesul la măsuri active de ocupare.

Potrivit instituției, aceste servicii au avut ca scop facilitarea reintegrării pe piața muncii și asigurarea protecției sociale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.