ProMotor a lansat episodul 92 din seria „Podcast cu Prioritate”, în care l-a avut invitat pe Titi Aur, expert în conducere defensivă și fost campion de raliuri. Episodul a abordat mai multe subiecte importante pentru șoferii din țară, de la mașini electrice și incendii la siguranța pe drum în condiții meteo extreme.

În discuție, Titi Aur a vorbit și despre ideea ca tinerii să poată conduce de la 16 ani. El a spus că această măsură trebuie analizată cu atenție, mai ales având în vedere nivelul educației rutiere din România.

Potrivit lui, nu e greșit ca un tânăr de 16 ani să conducă, dar asta funcționează doar în țări unde educația rutieră și disciplina sunt cultivate încă din familie și școală. El a precizat că, în România, nu ar fi recomandat ca un copil să conducă fără permis, dar în Germania ar fi acceptabil datorită modului în care este educată societatea.

Titi Aur a explicat că în unele țări europene oamenii reacționează imediat când cineva încalcă regulile, iar responsabilitatea în trafic se învață de mic copil. El a menționat că, în Germania, copiii sunt educați să respecte regulile: dacă fac vreo greșeală, sunt certați și autoritățile sunt implicate.

În schimb, în România, părinții sau bunicii trec adesea copiii prin locuri nesigure la trecerea de pietoni, fără să țină cont de culoarea semaforului.

„Și atunci vin cu întrebarea: e bine sau nu e bine ca să conducă copilul de la 16 ani acel vehicul fără permis? Din punctul meu de vedere, categoric nu, la nivelul de educație din România. La nivelul de educație din Germania bineînțeles că da. În Germania copilul este educat, învățat. Dacă faci o nebunie, imediat te ceartă, te raportează, te sună la poliție. Toată societatea e construită în acest fel. În România ajungi la trecere de pietoni și părintele sau bunicul ia copilul și trece în diagonală printre mașini, că-i pe roșu, că-i pe verde nici nu mai contează”, a explicat Titi Aur.

Titi Aur a spus că schimbările importante în legislația rutieră ar trebui analizate de comisii formate din specialiști din mai multe domenii, ca să nu apară decizii care să pună în pericol siguranța pe drum.

El a explicat că ar fi nevoie de experți din educație, poliția rutieră, conducere defensivă, psihologi și pedagogi, iar fiecare să-și dea opinia înainte ca o măsură să fie luată.