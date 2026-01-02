Luni, 22 decembrie, a fost publicat episodul 88 din seria „Podcast cu Prioritate”, ultimul al anului 2025, care abordează o temă sensibilă pentru piața auto second-hand din România: modificările software ascunse la motoarele diesel.

Episodul a fost găzduit de Luci Popa și l-a avut invitat pe Dragoș Stăcescu, specialist în optimizarea electronică a motoarelor și calibrare software, cu experiență extinsă în propulsia diesel.

În cadrul discuției, Dragoș Stăcescu a atras atenția asupra unui fenomen tot mai frecvent în service-uri și ateliere specializate: mașinile second-hand pot avea modificări software de care actualii proprietari nu sunt conștienți.

Potrivit specialistului, aceste situații apar, de cele mai multe ori, la vehiculele cumpărate de pe piața second-hand, unde istoricul intervențiilor software este neclar sau lipsit.

Dragoș Stăcescu a explicat că una dintre cele mai problematice practici este alterarea modului în care calculatorul de bord afișează consumul mediu.

El a precizat că astfel de modificări fac ca mașina să pară mai eficientă pe hârtie, dar realitatea din rezervor este diferită. Specialistul a menționat că întâlnește această situație la opt din zece mașini care ajung la el cu modificări software necunoscute.

Diferența dintre consumul real și cel afișat poate fi semnificativă, în funcție de cât de agresiv a fost modificată harta motorului, consumul real putând fi mai mare cu 5, 7 sau chiar 10%. Practic, șoferul are impresia că mașina este mai economică, în timp ce costurile reale de exploatare cresc fără să fie evidente la prima vedere. Dragoș Stăcescu a subliniat că îi comunică proprietarilor că valorile afișate în bord nu reflectă consumul real, care poate fi mai mare cu până la 10%.

„Cele mai periculoase și cele mai proaste modificări de soft, mai ales la motoarele diesel, sunt cele care diminuează artificial valoarea consumului mediu afișată în bord. Și atunci le dau vestea oamenilor: OK, consumul nu e cel din bord. Este cu 5, 7, 10 la sută mai mare, în funcție de cât de mult a barbarizat respectiva harta cel care a operat în soft”, spune Stăcescu.

Discuția scoate la lumină o vulnerabilitate importantă a pieței auto second-hand, unde accentul se pune frecvent pe kilometraj și stare estetică, nu pe verificarea software-ului motorului. În lipsa unor teste specifice sau a unei diagnoze aprofundate, aceste modificări pot rămâne neobservate ani de zile.

Specialistul a transmis că nu orice modificare de software înseamnă optimizare corectă, iar unele intervenții pot afecta nu doar consumul real, ci și fiabilitatea pe termen lung a motorului.