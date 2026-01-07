Anunțată marți, evaluarea va fi realizată de Institute for Defense Analyses (IDA), un grup independent de reflecție specializat în strategii de apărare și politici militare. Scopul declarat al demersului este verificarea modului în care integrarea femeilor în roluri de luptă a influențat eficiența operațională și respectarea standardelor militare.

Pentagonul subliniază că analiza urmărește menținerea capacității de luptă a armatei americane într-un context global tot mai instabil, marcat de conflicte majore și competiție strategică între marile puteri.

Într-un comunicat oficial, Pentagonul a precizat că această evaluare este menită să contribuie la „garantării faptului că normele sunt respectate şi că Statele Unite păstrează cea mai letală armată”.

Purtătoarea de cuvânt a Pentagonului, Kingsley Wilson, a insistat asupra faptului că standardele pentru funcțiile de luptă nu vor fi relaxate.

„Normele noastre pentru posturile de luptă vot fi elitiste, uniforme şi neutre din punctul de vedere al sexului, pentru că greutatea unui ruscsac sau a unei fiinţe umane nu este diferită sau dacă eşti bărbat sau femeie”, a declarat aceasta.

Ea a adăugat că Pentagonul „nu-şi va compromite normele pentru a satisface cotele sau o agendă ideologică”.

Înainte de a fi nominalizat în funcția de secretar al Apărării de către Donald Trump, Pete Hegseth s-a declarat în repetate rânduri împotriva prezenței femeilor pe câmpul de luptă, susținând că astfel de decizii pot afecta performanța militară.

Ulterior, în cadrul audierilor din Senat pentru confirmarea sa în funcție, Hegseth a încercat să își nuanțeze poziția, evitând afirmații care ar putea sugera o excludere explicită a femeilor din rolurile de luptă.

În luna martie, secretarul Apărării a ordonat armatei să elaboreze norme de condiție fizică neutre din punct de vedere al genului pentru militarii din prima linie. Ordinul nu a făcut însă nicio referire la retragerea autorizației acordate femeilor de a ocupa funcții de luptă.

Această abordare sugerează că evaluarea IDA va avea un caracter tehnic și operațional, concentrat pe criterii de performanță, nu pe criterii de gen.

Analiză de durată și date din teren

Potrivit postului public de radio NPR, care citează o notă internă a Pentagonului, evaluarea realizată de IDA ar urma să dureze aproximativ șase luni.

În acest interval, comandanții Forțelor Terestre și ai Puşcaşilor Marini americani au fost solicitați să furnizeze date detaliate privind nivelul de pregătire al unităților, programele de antrenament și performanțele obținute în misiuni și exerciții.

Context politic și cultural mai larg

Inițiativa Pentagonului se înscrie într-o dezbatere mai amplă din Statele Unite privind rolul politicilor de diversitate, echitate și incluziune în instituțiile publice. Aceste politici sunt criticate constant de curentele conservatoare, care susțin că pot afecta standardele profesionale și meritocratice.

Pentru armată, subiectul este cu atât mai sensibil cu cât deciziile luate pot avea implicații directe asupra capacității de reacție, coeziunii unităților și credibilității militare a Statelor Unite pe plan internațional.