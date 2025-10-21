Funcționarii care provin din activitate și îndeplinesc cumulativ condițiile de pensionare pentru limită de vârstă trebuie să depună, pe lângă actele standard prevăzute de lege, o adeverință sau alte documente emise de angajator care să ateste încetarea raportului de serviciu.

Pensionarii care și-au suspendat drepturile de pensie pentru a-și prelungi raportul de serviciu au obligația, la reluarea plății pensiei pentru limită de vârstă, să depună o adeverință sau alte documente emise de angajator care să clarifice temeiul juridic pentru menținerea în activitate până la încetarea raportului de serviciu.

Totodată, instituția a precizat că persoanele ale căror pensii au fost suspendate ca urmare a prelungirii activității trebuie, la momentul solicitării reluării în plată a pensiei, să prezinte documente din care să reiasă temeiul juridic în baza căruia au fost menținute în funcție până la încetarea raportului de serviciu.

Prin aceste clarificări, Casa Județeană de Pensii urmărește o mai bună corelare între documentele depuse și situațiile administrative ale solicitanților, pentru a facilita soluționarea corectă și rapidă a cererilor de pensionare sau de reluare a plății pensiei.

„PRECIZĂRI SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE NECESARE DOSARULUI DE PENSIE / RELUAREA ÎN PLATĂ A PENSIILOR SUSPENDATE PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI Funcționarilor publici care provin din activitate și îndeplinesc cumulativ condițiile de pensionare prevăzute de lege, la solicitarea pensiei pentru limită de vârstă, pe lângă actele necesare prevăzute de lege, le revine obligația depunerii la dosarul administrativ de pensie a unei adeverințe / sau a altor documente emise de angajator din care să rezulte încetarea raportului de serviciu. Pensionarii care și-au suspendat drepturile de pensie în vederea prelungirii raportului de serviciu, la solicitarea reluării în plată a pensiei pentru limită de vârstă, pentru clarificarea situației, au obligația depunerii la dosarul administrativ de pensie a unei adeverințe / sau a altor documente emise de angajator din care să rezulte temeiul juridic potrivit căruia au fost menținuți în activitate până la încetarea raportului de serviciu”, a scris Casa Judeţeană de Pensii Teleorman pe Facebook.

Cererea de pensionare, împreună cu documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale, trebuie depusă de titularul dreptului sau de reprezentantul său legal în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă în a cărei rază domiciliază solicitantul, conform prevederilor art. 89 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

„Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune de către titularul dreptului sau de către reprezentantul legal al acestuia, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii”, a conchis Casa Judeţeană de Pensii.

