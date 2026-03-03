Liderii Coaliției de guvernare au ajuns la un acord privind acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici. Măsura îi vizează pe cei care au pensii sub 3.000 de lei.

Decizia finală privind modalitatea de plată urmează să fie stabilită.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Parlament că există un acord în Coaliție pentru acordarea ajutorului one-off. El a precizat că toți liderii Coaliției susțin această măsură, inclusiv Ilie Bolojan.

Întrebat dacă premierul susține inițiativa, Kelemen Hunor a confirmat că atunci când spune că toată lumea este de acord.

„Toată lumea, eu în această sintagmă „toată lumea” îi includ și pe domnul Bolojan, și pe domnul Nazare, și pe domnul Grindeanu, și pe mine însumi”, a declarat acesta.

Liderul UDMR a arătat că subiectul este discutat de mult timp și că nu mai există divergențe privind necesitatea ajutorului. Potrivit acestuia, singura întrebare rămasă este dacă plata se va face o singură dată sau în două etape, în prima și în a doua jumătate a anului.

„Aia e rezolvată. Acolo nu trebuie susținut, aia era discutată de foarte multă vreme. Singura întrebare e dacă se plătește de două ori sau o singură dată, dacă se plătește și în prima jumătate a anului, și în a doua jumătate, sau o singură dată. Toată lumea e de acord că trebuie plătit one-off pentru pensionarii cu pensiile mici. Aici nu mai avem discuții.”, a mai spus Kelemen Hunor.

Discuțiile au loc în contextul măsurilor de protecție socială pentru persoanele cu venituri reduse, într-un an marcat de presiuni bugetare. Varianta analizată în Coaliție, propusă de Partidul Social Democrat, prevede acordarea ajutorului în două tranșe, în aprilie și în decembrie.

Sumele ar urma să fie diferențiate în funcție de nivelul pensiei.

Pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei ar putea beneficia de 800 de lei. Pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei, sprijinul ar urma să fie de 600 de lei.

În perioada următoare urmează să fie stabilit dacă ajutorul va fi acordat o singură dată sau în două tranșe.