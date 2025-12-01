Florin Manole a precizat că pensionarii care au venituri sub 2.574 de lei primesc în luna decembrie un supliment de 400 de lei. Acesta este prevăzut de legislația în vigoare și se acordă automat, odată cu plata pensiei. Ministrul a explicat că măsura vizează persoanele cu venituri reduse și reprezintă un sprijin punctual într-o perioadă cu presiune financiară crescută.

Potrivit ministrului Muncii, acest ajutor nu este unul singular. Pe lângă cei 400 de lei, beneficiarii primesc și un sprijin lunar de 50 de lei pentru energie, acordat până în luna martie. De asemenea, persoanele dezavantajate din mediul rural beneficiază de ajutor pentru lemne, măsură destinată celor care se confruntă cu dificultăți în sezonul rece.

„Este vorba de un supliment important, care vine împreună cu pensia – cei 400 de lei din luna decembrie. El decurge din legea prin care cei cu pensii sub 2.574 de lei primesc acest sprijin”, a explicat ministrul Muncii la România TV.

Ministrul a arătat că este important ca aceste forme de sprijin să fie privite împreună. Ajutorul pentru energie de 50 de lei pe lună vine într-o perioadă în care facturile sunt ridicate, iar sprijinul pentru lemne este destinat în special pensionarilor din mediul rural, unde încălzirea locuinței depinde de astfel de resurse.

Florin Manole a subliniat că aceste măsuri se adresează românilor vulnerabili și că Ministerul Muncii a urmărit să ofere un pachet de sprijin adaptat realităților din această perioadă.

„E important să vedem acest sprijin modest la pachet cu sprijinul pentru energie, 50 de lei până în martie, când facturile trebuie să își mai domolească din dimensiuni, plus ajutorul pentru lemne, sunt români dezavantajați în special cei din mediul rural e important, și în acest an îi ajutăm cu acest sprijin”, a punctat ministrul.

Referitor la indexarea pensiilor, ministrul a explicat că mecanismul este înghețat prin lege în acest moment. Discuțiile despre eventuale suplimente pentru anul 2026 urmează să aibă loc în cadrul negocierilor pentru bugetul de stat.

Florin Manole a spus că Ministerul Muncii intenționează să propună o formă de sprijin, având în vedere nivelul ridicat al inflației. Chiar dacă aceasta ar urma să fie mai mică anul viitor, impactul asupra prețurilor rămâne semnificativ, iar pensionarii nu pot fi lăsați fără protecție. În acest context, se are în vedere o soluție punctuala, distinctă de indexarea clasică.

„Vom propune asta pentru că, pe de o parte, avem o inflație deja mare și se simte în prețuri în fiecare zi, și anul viitor va fi o inflație mai mică decât anul acesta, dar tot semnificativă, și atunci nu putem să asistăm nepăsători. Trebuie să oferim măcar această soluție punctuală”, a declarat ministrul.

Ministrul Muncii a recunoscut că procesul de recalculare a pensiilor a înregistrat întârzieri. El a explicat că una dintre cauze este lipsa de personal din casele de pensii, unde organigramele nu sunt complet ocupate. În unele zone, posturile vacante nu au fost atractive din cauza salarizării reduse.

Florin Manole a mai arătat că există și probleme tehnice legate de softul de calcul, care nu funcționează încă la capacitate maximă. În aceste condiții, o mare parte din muncă este realizată manual de angajații caselor de pensii, care se confruntă cu un volum ridicat de sarcini. Ministrul a spus că se fac eforturi pentru remedierea situației și pentru accelerarea procesului, însă dificultățile persistă.